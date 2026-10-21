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جاں بحق پولیس اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش، اننت ناگ کی پولیس لائنز میں منائی گئی تقریب
جاں بحق پولیس اہلکاروں کی یاد میں قائم یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور پھول نچھاور کرکےان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔
Published : October 21, 2026 at 6:02 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) ڈسٹرکٹ پولیس لائنز اننت ناگ میں آج جاں بحق پولیس اہلکاروں کی یاد اور ان کی قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے پولیس میموریل ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر پولیس اور دیگر محکموں کے اعلیٰ افسران، پولیس اہلکاروں، شہداء کے اہلِ خانہ اور معزز شہریوں نے شرکت کرکے ملک و قوم کی خدمت کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر پولیس اہلکاروں کو یاد کیا اور انہیں شاندار الفاظ میں خراجِ عقیدت پیش کیا۔
تقریب میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، جنوبی کشمیر، جاوید اقبال متو مہمانِ خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ ان کے ہمراہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ، امود اشوک ناگپوری، ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کے علاوہ دیگر پولیس افسران، جوانوں، شہید پولیس اہلکاروں کے اہلِ خانہ اور معزز شہریوں نے بھی شرکت کی۔
تقریب کے دوران شہید پولیس اہلکاروں کی یاد میں قائم یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور پھول نچھاور کرکے بہادر جوانوں کی بے مثال قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر شہداء کو پُراثر انداز میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی جرأت، فرض شناسی، بہادری اور عوام کے تحفظ کے لیے دی گئی قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا۔
پولیس میموریل ڈے ہر سال ان پولیس اہلکاروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ملک کی سلامتی، امن و امان کے قیام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ یہ دن پولیس فورس کے ان بہادر سپوتوں کی بے لوث خدمات اور قربانیوں کو یاد کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے فرائض کو ترجیح دی۔
اس موقع پر جاں بحق پولیس اہلکاروں کے اہلِ خانہ کی موجودگی نے تقریب کو مزید جذباتی اور پُروقار بنا دیا۔ اہلکاروں کی بہادری اور فرض شناسی آنے والی نسلوں کو ملک و قوم کی خدمت، امن کے قیام اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ترغیب دیتی رہے گی۔
تقریب کے ذریعے شہید پولیس اہلکاروں کے تئیں احترام، عقیدت اور تشکر کے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے ان تمام بہادر اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس عزم کی تجدید کی کہ امن و امان کے قیام، عوام کی حفاظت اور سماج میں امن و بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری لگن اور دیانت داری کے ساتھ انجام دی جاتی رہیں گی۔
پولیس میموریل ڈے کے موقع پر شہداء کو پیش کیا گیا خراجِ عقیدت ان کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ امن، تحفظ اور سلامتی کے قیام کے لیے پولیس اہلکاروں کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔