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'جن جاتیہ گورو دیوس' میں قبائلی ورثے اور روایات کو کیا گیا اجاگر
پلوامہ کے ٹاؤن ہال میں قبائلی نوجوانوں سمیت طلباء کے زیر اہتمام ’جن جاتیہ گورو دیوس‘ منایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2026 at 2:16 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ’قبائلی فخر‘ کے عنوان سے قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں خاص کر طلباء کی جانب سے ٹاؤن ہال پلوامہ میں ’جن جاتیہ گورو دیوس‘ منایا گیا۔ منتظمین کے مطابق تقریب کے انعقاد کا مقصد قبائلی برادریوں کے شاندار ثقافتی ورثے، روایات، شناخت اور معاشرے کے لیے ان کی خدمات کو اجاگر کرنا تھا۔
پروگرام میں نوجوانوں خاص کر طلباء سمیت سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے دوران قبائلی برادریوں کے ثقافتی ورثے اور ان کی روایات کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کے مختلف دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں آباد قبائلی آبادی کو درپیش مسائل اور چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
تقریب کے دوران قبائلی برادری کے عظیم لیڈر- بھگوان برسا منڈا کی زندگی، جدوجہد اور خدمات کو بھی خراج پیش کیا گیا۔ مقررین نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کے نمایاں کردار اور قبائلی برادریوں کے حقوق، شناخت اور وقار کے تحفظ کے لیے ان کی جدوجہد کو یاد کیا۔
کلسٹر یونیورسٹی کے اسسٹنٹ رجسٹرار، ناصر احمد، نے پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ قبائلی برادریاں اب مختلف شعبوں میں ترقی کی جانب گامزن ہیں اور زندگی کے مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بالخصوص دور دراز علاقوں میں رہنے والی قبائلی آبادی کے درمیان مزید بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قبائلی طبقے کی آگاہی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ان کے لیے ترقی کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
اس موقع پر ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے قبائلی حقوق کے معروف سماجی کارکن شبیر احمد کوہلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی برادریوں، خاص کر دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بیداری پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ قبائلی برادریاں ترقی کے سفر میں پیچھے نہ رہ جائیں بلکہ انہیں بھی معاشرے کے دیگر طبقات کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ترقی کرنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔
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