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جموں کشمیر: جنگلاتی حقوق کی تصدیق تک قبائلیوں کی بے دخلی پر روک، سدھرا کے متاثرین کو زمین واپسی کی امید
سرکیولر سے ایس ٹی اور جنگلاتی اراضی میں رہائش پذیر قبائلیوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 8:44 PM IST
جموں (عامر تانترے): قبائلی امور کے محکمہ (ٹی اے ڈی) کی جانب سے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت جاری کیے جانے کے ایک روز بعد کہ درج فہرست قبائل (ایس ٹی) کے خاندانوں اور روایتی جنگلاتی باشندوں کے دعوؤں کی تصدیق مکمل ہونے تک انہیں جنگلاتی زمین سے بے دخل نہ کیا جائے، جموں کے سدھرا علاقے میں واقع رائیکا بندی کے مکینوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انہیں اپنی زمین واپس مل سکتی ہے۔
گورنمنٹ سرکیولر میں حکومت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو فاریسٹ رائٹس ایکٹ (ایف آر اے) 2006 کے تحت جنگلاتی زمین پر اپنے حق کو تسلیم کرانے اور اس کی تصدیق کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ پرانے ریکارڈ کی بنیاد پر دعوؤں کی جانچ کے بعد جن خاندانوں کا حق درست پایا جائے گا، انہیں ان کی زمین واپس دی جائے گی اور بحالی کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے قبائلی امور اور پی ایچ ای کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا کہ سرکیولر میں حکام کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ تصدیق کا عمل مکمل ہونے تک ایس ٹی برادری کے کسی فرد یا روایتی جنگلاتی باشندے کو جنگلاتی زمین سے بے دخل نہ کیا جائے۔
انہوں نے کہا: "رائیکا بندی، سدھرا کے لوگوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی، وہ غیر قانونی تھی۔ اب وہ اپنے حق کو تسلیم کرانے اور تصدیق کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ایف آر اے کے تحت مقررہ طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد، اگر زمین پر ان کا قبضہ درست پایا گیا تو انہیں بحال کیا جائے گا اور معاوضہ بھی دیا جائے گا۔"
سرکیولر کا اطلاق ان تمام درج فہرست قبائل اور روایتی جنگلاتی باشندوں پر ہوگا جو ایف آر اے کے مطابق جنگلاتی زمین پر قابض ہیں۔ سرکیولر میں کہا گیا ہے کہ "جنگلات میں رہنے والے کسی بھی درج فہرست قبیلے کے فرد یا دیگر روایتی جنگلاتی باشندے کو اس کے زیر قبضہ جنگلاتی زمین سے اس وقت تک بے دخل یا ہٹایا نہیں جائے گا جب تک اس کے دعوے کو تسلیم کرنے اور تصدیق کا عمل مکمل نہ ہو جائے۔"
سرکیولر کے مطابق دیہی علاقوں میں گرام سبھائیں اور شہری علاقوں میں وارڈ کمیٹیاں دعوے وصول کریں گیں، ان کی جانچ کریں گی، نقشے تیار کریں گیں اور اپنی سفارشات سب ڈویژن سطحی کمیٹی (ایس ڈی ایل سی) کو بھیجیں گیں۔ جو افراد فیصلے یا جانچ کے نتائج سے مطمئن نہیں ہوں گے، وہ پہلے ایس ڈی ایل سی اور اس کے بعد ضلع سطح کی کمیٹی (ڈی ایل سی) کے سامنے اپیل دائر کر سکیں گے۔
یاد رہے کہ رواں برس مئی میں محکمہ جنگلات نے جموں میں سدھرا کے قریب رائیکا بندی جنگل میں انسداد تجاوزات مہم کے دوران ایس ٹی برادری کے 30 مکانات منہدم کر دیے تھے۔ حکام کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران تقریباً 60 کنال زمین واگزار کرائی گئی۔ یہ معاملہ بعد میں ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر گیا تھا۔
وزیر جنگلات نے اس وقت کہا تھا کہ بے دخلی کی کارروائی میں زیادتیاں ہوئیں اور طریقہ کار میں بھی خامیاں رہیں۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے دو انکوائری کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی تھیں، تاہم اب تک کسی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش نہیں کی ہے۔
برسرِ اقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) نے بھی قبائلی امور کے محکمہ کی جانب سے جاری سرکیولر کا خیر مقدم کیا ہے اور روایتی جنگلاتی باشندوں کے جنگلاتی زمین پر قبضے سے متعلق ابہام دور کرنے پر وزیر جاوید رانا کی تعریف کی ہے۔
جمعہ کی شام جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے کہا: "ہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور جنگلات و قبائلی امور کے وزیر جاوید رانا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عوام کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے درج فہرست قبائل اور جنگلاتی باشندوں کے خدشات کو دور کیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ سرکیولر جاری ہونے کے بعد اب کوئی بھی ایس ٹی برادری کو بلاوجہ ہراساں نہیں کر سکے گا اور ان کا طویل عرصے سے جاری مسئلہ حل کرنے کی سمت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
رتن لال گپتا کے مطابق اب واضح رہنما خطوط موجود ہیں کہ جنگلاتی باشندوں اور ایس ٹی برادری کو زمین پر قبضے کا سرٹیفکیٹ کس طریقے سے ملے گا اور اسے جاری کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا۔
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