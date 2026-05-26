بانڈی رائکہ انہدام: متاثرہ خاندان عید کی خوشیوں سے محروم، قبائلی رہنما اور سیاسی شخصیات متاثرین کے ساتھ منائیں گے عید
Published : May 26, 2026 at 10:22 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں کے بانڈی رائکہ (سدھرا) علاقے میں حالیہ انہدامی کارروائی سے متاثرہ خاندانوں نے عید کے موقعے پر روایتی جشن نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے تاہم ذرائع کے مطابق جموں کشمیر کے چند وزراء کل یعنی 27 مئی کو متاثرہ خاندانوں کے ساتھ عید منائیں گے، جب کہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ جموں ونگ سے منسلک چند وکلاء نے بھی سوشل میڈیا پر ان متاثرین کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا ہے۔
متاثرین کا کہنا ہے کہ گھروں کی مسماری کے بعد انہیں ریلیف فراہم کیا گیا تاہم بازآبادکاری کا کوئی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا، جس کے باعث ان کے لیے عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کے مطابق وہ اس سال عید انتہائی سادگی سے گزاریں گے اور اپنی مشکلات کی جانب حکومت اور انتظامیہ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کریں گے۔
ان کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور نامساعد حالات کے باوجود وہ اب تک مستقل رہائش اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ دوسری جانب متعدد قبائلی گوجر رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے بانڈی رائکہ میں مشترکہ طور پر عید منانے کا فیصلہ کیا ہے۔
قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ عید کے روز متاثرہ خاندانوں کے درمیان موجود رہیں گے تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ اس مشکل وقت میں تنہا نہیں ہیں۔ اسی سلسلے میں کانگریس کے سینئر رہنما ترنجیت سنگھ ٹونی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے روز بانڈی، سدھرا میں متاثرہ غریب خاندانوں کے ساتھ عید منائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ عید خوشیوں اور بھائی چارے کا تہوار ہے اور ایسے وقت میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہونا انسانیت کا تقاضہ ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہدامی کارروائی کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود اور رہنما مسلسل علاقے کا دورہ کر رہے ہیں، تاہم اب تک ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی۔
بعض متاثرین نے الزام عائد کیا کہ سیاسی بیانات اور دوروں کے باوجود ان کی مشکلات جوں کی توں برقرار ہیں اور انہیں فوری بازآبادکاری کی ضرورت ہے۔متاثرہ خاندانوں اور قبائلی رہنماؤں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کی بازآبادکاری اور ریلیف کے لیے فوری اور عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ بے گھر خاندانوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ عید کے موقعے پر اظہارِ یکجہتی خوش آئند ہے، لیکن مستقل حل ہی ان کے زخموں کا حقیقی مداوا بن سکتا ہے۔
