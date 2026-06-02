قومی سطح کے ٹائیکانڈو مقابلوں کے لیے سرینگر میں ٹرائلز کا اہتمام، کئی کھلاڑی ٹرائلز میں منتخب
Published : June 2, 2026 at 8:20 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر ٹائیکانڈو کھلاڑیوں نے منگل کو 5ویں سینئر نیشنل انڈیا ٹائیکانڈو چیمپئن شپ کے لیے سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لیا جو کہ 11 سے 14 جون تک منی پور منعقد ہونے جارہی ہے۔
ضلع سرینگر ٹائیکانڈو ایسوسی ایشن (ڈی ٹی ایس اے) کی جانب سے کیوروگی اور پومسے ایونٹس کے ٹرائلز کا انعقاد انڈور اسپورٹس کمپلیکس، پولو گراؤنڈ، سرینگر میں کیے گئے۔ انتخاب کا عمل سینئر زمرے میں کیا گیا جس میں کھلاڑیوں نے قومی چیمپئن شپ کے لیے جموں و کشمیر سے منتخب ہوئے۔
ٹرائلز کے ساتھ ساتھ منتظمین نے سب جونیئر، جونیئر اور سینئر زمرے کے لیے کلب تائیکوانڈو چیمپئن شپ 2026 کا انعقاد بھی کیا جس میں جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع کی نمائندگی کرنے والے نوجوان کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے انتخابی ٹرائلز کو انتہائی مسابقتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ان کھلاڑیوں کو خود کو آزمانے کا موقع ملا جو پہلے قومی سطح کے مقابلوں میں جموں و کشمیر کی نمائندگی کر چکے ہیں۔
سنئیر زمرے میں قومی سطح کے ٹرائلز کے لیے شرکت کر چکے ٹائیکانڈو کھلاڑیوں نے کہا کہ مقابلے سخت تھا۔ کیونکہ ان مقابلوں میں ہمیں ان کھلاڑیوں سے بھی مقابلہ کرنے کا موقع ملا جو کہ اب تک قومی سطح کے مقابلوں کا حصہ بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائلز ہمارے لیے بے حد اہم ہیں کیونکہ قومی سطح کے مقابلوں کے لیے ہمارا انتخاب نیشنل کے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوچ تو ہمیں بہتر اور قابل بناتے ہیں تاہم سہولیت کی عدم دستیابی کی وجہ سے کافی حد کوچنگ متاثرہ ہو رہی ہے۔
ادھر کلب چیمپئن شپ میں مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرچکے شہران نے کہا کہ مقابلہ اچھا رہا اور میں میڈل حاصل کرنے میں کامیابی ملی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قومی سطح کے چند دیگر مقابلے میں حصہ لیا جو کہ مجھے سخت محسوس ہوئے لیکن بہتر کوچنگ اور مسلسل پریکٹس سے میں میڈل نکالنے میں کامیاب رہا۔
کوچ منشا بشیر کہتی ہیں کہ نیشنل ٹرائلز کے ساتھ ساتھ یہاں جونئیر کھلاڑیوں کے لیے کلب چیمپئن شپ میں منعقد ہوئی جس میں نہ صرف ضلع سرینگر بلکہ جموں وکشمیر کے مختلف اضلاع کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ ان مقابلوں میں سنئیرز کے علاوہ جونئیر زمرے کے کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک روزہ اس ٹرائل میں جو کھلاڑی منتخت ہوں گے ان کی فہرست آگے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح کے مقابلوں میں منتخب ہونا کھلاڑیوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ان کی مستقبل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ایسے میں رواں ماہ کی سات تاریخ کو جموں کشمیر سے ٹائیکانڈو ٹیم منی پور جا رہی ہے۔
