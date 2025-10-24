ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایڈونچر ٹورازم اور جسمانی قوت کو فروغ دینے کے لئے پہلگام میں ٹرائل دوڑ کا اہتمام
دوڑ میں ملک کے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے تقریبا 200 رنرز نے شرکت کی۔
Published : October 24, 2025 at 5:24 PM IST
پہلگام، جموں کشمیر:(میر اشفاق) انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس نے آرو سے پہلگام تک تیسری لدر وٹھ ٹرائل رن منعقد کیا۔ اس ٹرائل رن کا مقصد نہ صرف ذاتی اہداف جیسے جسمانی فٹنس میں بہتری اور ذہنی مضبوطی حاصل کرنا تھا بلکہ سیاحت کے فروغ اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔
لدر وٹھ ٹرائل رن کے اس تیسرے ایڈیشن کا آغاز آرو سے پہلگام تک تقریباً 17 کلومیٹر کے دلکش پہاڑی راستے اور گھنے دیودار کے جنگلات کے درمیان کیا گیا۔ ایونٹ کا اہتمام جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس نے سول انتظامیہ، پہلگام اور جموں و کشمیر ٹورازم ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے کیا۔ اس کا مقصد ایڈونچر ٹورازم اور کمیونٹی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور پائیدار سیاحت کو آگے بڑھانا تھا۔
دوڑ میں ملک کے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے تقریبا 200 رنرز نے شرکت کی، جن میں جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور شمالی بھارت کے دیگر حصوں کے رنرز شامل تھے۔ ان میں تقریباً130 لڑکے اور 70 لڑکیاں شامل تھیں، جنہوں نے بے پناہ جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ریس کا آغاز پہلگام کی خوبصورت وادی آڑو سے ہوا، جہاں شرکاء نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ دوڑ کی۔
لڑکوں کے زمرے میں امن دیپ نے پہلا مقام ،ہنس راج نے دوسرا جبکہ پنکج نے تیسرا مقام حاصل کیا لڑکیوں کے زمرے میں سونیا نے پہلی پوزیشن ،انجلی نے دوسری جبکہ ایماں نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تمام شرکاء کے حوصلے اور کھیلوں کے جذبے کو سراہتے ہوئے تقریبِ کے دوران 120 انعامات تقسیم کئے گئے۔
تقریب پہلگام کے خوبصورت ماحول میں منعقد ہوئی جس میں جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس کے پرنسپل کرنل ہیم چندر، سول انتظامیہ کے افسران اور محکمہ سیاحت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمانانِ خصوصی نے تمام شرکاء کے، اتحاد اور مہم جوئی کے جذبے کو سراہا۔
پرنسپل نے کہا کہ جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس ک لدر وٹھ ٹرایل رن، کے اس وژن کی عکاس ہے جس کے تحت ادارہ نوجوانوں میں مہم جوئی، برداشت، اور قومی یکجہتی اور ٹورازم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ہر کامیاب ایڈیشن اس بات کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ یہ ادارہ جموں و کشمیر میں جسمانی فٹنس، پہاڑی ثقافت، اور کمیونٹی کے اتحاد کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوامی پذیرائی اور بھرپور شرکت کے پیش نظر، جلد ہی ایک سائیکلنگ ایکسپیڈیشن اور پیراگلائیڈنگ ایکسپیڈیشن منعقد کرے گا ، تاکہ جموں و کشمیر کو بھارت کے ایڈونچر اسپورٹس اور پائیدار سیاحت کے مرکز کے طور پر مزید مستحکم کیا جا سکے۔