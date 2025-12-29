ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاحتی مقام ٹنگمرگ کے جنگلاتی علاقوں میں ٹریکنگ پر پابندیاں
واضح رہے کہ ٹنگمرگ کے بالائی جنگلاتی علاقوں میں غیر مقامی سیاحوں کا داخلہ اور ٹریکنگ سختی سے ممنوع ہے۔
Published : December 29, 2025 at 12:06 PM IST
بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پولیس نے 21 دسمبر کو ڈانواس کے جنگلاتی علاقے میں ایک غیر مجاز ٹریکنگ کے واقعے کے بعد حفاظتی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ پولیس کی جانب سے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور سکیورٹی کی غلط فہمیوں کو روکنے کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق مقامی باشندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقامی حکام سے مطلوبہ اجازت حاصل کریں اور بالائی جنگل تک پہنچنے سے پہلے مقامی پولیس یا انتظامیہ کو مطلع کریں۔
اس کے علاوہ بالائی جنگلاتی علاقوں میں غیر مقامی سیاحوں کا داخلہ اور ٹریکنگ ہر حال میں سختی سے ممنوع ہے۔ بارہمولہ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ محفوظ ماحول کو برقرار رکھنے اور ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں۔
اپ کو بتادیں کہ سیاحتی مقام گلمرگ کے ساتھ ساتھ ٹنگمرگ میں گذشتہ روز برف باری دیکھنے کو ملی اور اس سے وادی کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں سے سیاح اس علاقے کا روخ کر رہے ہیں اور امید کی جارہی ہے کہ آنے والے وقت میں مزید سیاح گلمرگ اور ٹنگمرگ کی برفیلی وادویوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وارد ہوں گے۔
واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر خطے میں گلمرگ منفی دو ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین مقام کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ وادی میں 30 دسمبر سے تازہ برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
مزید پڑھیں: جموں کشمیر میں گلمرگ منفی دو ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین مقام، وادی میں 30 دسمبر سے برفباری کی پیش گوئی