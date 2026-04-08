ڈگری کالج ترال میں شجرکاری مہم کا آغاز
جموں وکشمیر کے ضلع ترال کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں گو گرین پروگرام کے تحت پودے لگائے گئے۔
Published : April 8, 2026 at 8:26 AM IST
ترال(شبیر بٹ): گورنمنٹ ڈگری کالج ترال میں شجر کاری کے حوالے سے ایک روزہ شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس دوران یہاں کالج میں مختلف قسم کے متعدد پودے لگائے گئے۔اس تقریب کا اہتمام ڈگری کالج ترال،محکمہ جنگلات کی فارسٹ پروٹیکشن شاخ اور رضاکار تنظیم گو گرین کے باہمی اشتراک سے ہوا تھا۔
منعقدہ شجر کاری تقریب میں کالج میں مختلف قسم کے متعدد پودے لگائے گئے ہیں ۔اس شجر کاری تقریب میں تینوں گو گرین کے زمہ داروں اور رضا کاروں فارسٹ پروٹیکشن ونگ کے ملازمین اور گورنمنٹ ڈگری کالج ترال کے عملے اور طلباء نے شرکت کی ہے۔ اس پروگرام میں تمام تعاون ڈی ایف او اونتی پورہ نے پیش کیا تھا۔
اس موقعے پر کالج کے پرنسپل نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے محکمہ جنگلات رینج ترال اور گو گرین کے رضاکار تنظیم ان کا شکریہ ادا کیا۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کالج کے پرنسپل پروفیسر جسوندر سنگھ نے بتایا کہ موجودہ دور میں شجرکاری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آج کی یہ کوشش ہائر ایجوکیشن محکمہ کی ایک کڑی ہے جس دوران وادی کے کالیجز میں شجرکاری مہم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔
معروف ماہر ماحولیات ایڈوکیٹ ندیم قادری نے بتایا کہ گو گرین ترال کے مشن کے تحت یہ کوشش ایک مثبت پہل ہے جس کی ہر طرف سراہنا ہونی چاہیے