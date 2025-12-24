ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں سال نو سے سفر مزید مہنگا، یکم جنوری سے کرایوں میں 18 فیصد اضافہ
کرایوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے حکومت کو پیش کیے گئے سات مطالبات میں سے ایک تھا-
Published : December 24, 2025 at 7:21 PM IST
سری نگر: ایک اہلکار نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں مسافروں کی نقل و حمل مہنگی ہونے والی ہے اور یکم جنوری سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرایوں میں 18 فیصد اضافہ کیا جائے گا۔ سرکاری حکم میں کہا گیا ہے"تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان وسیع بات چیت اور اتفاق رائے کے بعد یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ یونین ٹیریٹری میں چلنے والی تمام قسم کی مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں 18 فیصد اضافہ کیا جائے گا اور نئی شرحیں یکم جنوری سے لاگو ہوں گی۔"
کرایوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے حکومت کو پیش کیے گئے سات مطالبات میں سے ایک تھا، جنہوں نے وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما کی یقین دہانی کے بعد 15 دسمبر کو اپنی ہڑتال ختم کر دی تھی۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافے، روڈ ٹیکس کو معقول بنانے، ای بسوں کے اجراء اور شیڈول پر عمل درآمد نہ ہونے سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے، روٹ پرمٹ سے متعلق مسائل کے حل، فٹنس سرٹیفیکیشن میں تاخیر اور محکمہ داخلہ کے پاس زیر التواء ادائیگیوں کو جاری کرنے کے لیے ہڑتال کی کال دی تھی۔
ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں نے آپریشنل اخراجات میں خاطر خواہ اضافے کا حوالہ دیتے ہوئے مسافروں کے کرایوں میں 40 فیصد اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی۔
لیکن حکومت کی طرف سے بنائی گئی فیر ریویژن کمیٹی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کئی عوامل کو مدنظر رکھا گیا، جیسے اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ، ایندھن کے اخراجات، ٹیکس، دیکھ بھال کے اخراجات اور دیگر آپریشنل ان پٹ۔ پرنسپل سکریٹری فینانس سنتوش ڈی ویدیا کی صدارت والی کمیٹی میں عہدیداروں اور ٹرانسپورٹروں کے نمائندے شامل تھے اور انہوں نے کرایوں میں 18 فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
عہدیدار نے مزید کہا بات چیت کے دوران لاگت کے مکمل تجزیہ کی مشق کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اٹھائے گئے حقیقی خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے، کمیٹی نے عام لوگوں پر کرایوں میں اضافے کے سماجی و اقتصادی اثرات پر بھی غور کیا، خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ عام آدمی غیر ضروری طور پر مالی بوجھ کا شکار نہ ہو۔"
آل جے اینڈ کے ٹرانسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین شبیر احمد مٹ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیگر مطالبات بھی پورے ہوں، خاص طور پر ادائیگیوں کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے۔ انہوں نے کہا، "ہماری گاڑیاں جموں و کشمیر کے اسمبلی انتخابات اور امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی کے لیے استعمال کی گئی تھیں۔ لیکن ادائیگیاں ابھی باقی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام بقایا ادائیگیاں جاری کی جائیں کیونکہ ہم پہلے ہی مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔"