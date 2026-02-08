ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں مگس پروری کے لیے انقلابی سرمائی نظم و نسق
سی ایس آئی آر – انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن نے مگس پروری کی سمت میں اہم اختراعی آغاز کیا ہے۔ تفصیل سے پڑھیں۔۔۔
پلوامہ: شہد کی مکھیوں کی پرورش (اپی کلچر) زرعی پیداوار، ماحولیاتی توازن اور دیہی روزگار کے استحکام میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شہد کی پیداوار کے ساتھ ساتھ فصلوں کی پولی نیشن کے ذریعے زرعی نظام کو مضبوط بنانے میں شہد کی مکھیاں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ تاہم کشمیر جیسے سرد اور معتدل خطوں میں اپی کلچر کو شدید موسمی اور ساختی چیلنجز کا سامنا ہے جو اس شعبے کی ترقی اور معاشی صلاحیت کو محدود کرتے ہیں۔
کشمیر میں اپی کلچر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سخت اور طویل سرمائی موسم ہے، جہاں کئی ماہ تک درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے رہتا ہے، شدید برف باری ہوتی ہے اور پھولوں کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالات شہد کی مکھیوں کی بقا، کالونی کی مضبوطی اور بہار کے موسم میں پولی نیشن کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔
ان دیرینہ مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے، سی ایس آئی آر – انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن (CSIR-IIIM) نے سی ایس آئی آر فلوری کلچر مشن کے تحت کشمیر کے سخت موسمی حالات کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتوں کے سرمائی نظم و نسق کا ایک انقلابی، سائنسی اور زرعی تکنیکی پروٹوکول تیار کرنے کا آغاز کیا ہے۔ یہ اختراعی قدم خطے میں مکھی پالنے کے روایتی نظام میں ایک بنیادی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے پہلی بار مکھیوں کی کالونیوں کو کشمیر میں ہی محفوظ طریقے سے سرما گزارنے کے قابل بنایا جا رہا ہے، جس سے طویل عرصے سے رائج مہنگے اور خطرناک موسمی نقل مکانی کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔
کشمیر میں سرمائی اپی کلچر کے چیلنجز
کشمیر میں سرما تقریباً چار سے پانچ ماہ پر محیط ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت اکثر منفی دس ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ان سخت حالات میں شہد کی مکھیوں کو شدید حرارتی دباؤ، خوراک کے ذخائر میں کمی، افزائش نسل میں رکاوٹ اور بیماریوں کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کالونیوں کے ختم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
ان خطرات سے بچنے کے لیے اب تک مکھی پال حضرات اپنے چھتوں کو سردیوں میں جموں، پنجاب یا ہماچل پردیش جیسے گرم علاقوں میں منتقل کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ نقل مکانی وقتی طور پر مکھیوں کی بقا میں مدد دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی سنگین مسائل بھی جڑے ہیں۔ طویل فاصلے کی منتقلی سے مکھیوں کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ملکہ مکھی کا ضیاع، مزدور مکھیوں کی اموات، بچوں کو نقصان اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، ٹرانسپورٹ، مزدوری اور دیگر اخراجات چھوٹے اور متوسط مکھی پال حضرات کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس پیشے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔
سائنسی حل: سرمائی نظم و نسق کی زرعی ٹیکنالوجی
سی ایس آئی آر – آئی آئی آئی ایم کی جانب سے تیار کیا جا رہا یہ پروٹوکول کشمیر کے مخصوص موسمی حالات کے مطابق ایک سائنسی، تحقیق پر مبنی اور عملی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سردیوں میں شہد کی مکھیوں کی بقا کے لیے چھتے کے اندر موزوں درجہ حرارت برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
اس پروٹوکول میں غیر فعال حرارتی موصلیت (Passive Thermal Insulation) پر مبنی مواد اور چھتوں میں ایسی ساختی تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں جو گرمی کے اخراج کو کم کرتی ہیں، بغیر اس کے کہ مکھیوں کے قدرتی حرارتی نظام میں خلل پڑے۔ تحقیق سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ بہتر طور پر موصل شدہ چھتوں میں مکھیوں کی توانائی کم خرچ ہوتی ہے، شہد کی کھپت کم رہتی ہے اور کالونیوں کی بقا کے امکانات نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں۔
موسمی نقل مکانی کا خاتمہ: معاشی اور ماحولیاتی فوائد
اس زرعی ٹیکنالوجی کا سب سے اہم فائدہ مکھیوں کی موسمی نقل مکانی کا مکمل خاتمہ ہے۔ اس کے ذریعے مکھی پال حضرات کو بھاری ٹرانسپورٹ اخراجات اور نقل مکانی کے دوران ہونے والے نقصانات سے نجات ملے گی۔ سرد خطوں میں کی گئی تحقیق کے مطابق، سائنسی سرمائی نظم و نسق کے ذریعے مکھیوں کی اموات میں 30 سے 50 فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بہار کے موسم میں زیادہ مضبوط کالونیاں دستیاب ہوتی ہیں۔
ماحولیاتی اعتبار سے، مقامی سطح پر مکھیوں کا سرما گزارنا بہار کے آغاز میں ہی پولی نیٹرز کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔ سیب، بادام، چیری اور ناشپاتی جیسی باغبانی فصلوں میں ابتدائی پولی نیشن پیداوار، معیار اور سائز کے لیے نہایت اہم ہے۔ مضبوط اور صحت مند کالونیاں فوری طور پر پولی نیشن کا عمل شروع کر کے فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کرتی ہیں۔
اپی کلچر اور فلوری کلچر کا مضبوط اشتراک
سی ایس آئی آر فلوری کلچر مشن کے تحت اپی کلچر کو باغبانی اور فلوری کلچر نظام کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے تاکہ ماحولیاتی خدمات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ سرمائی نظم و نسق کا یہ پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی آبادی علاقے میں پھولوں کے قدرتی موسم کے ساتھ ہم آہنگ رہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بہتر پولی نیشن کے ذریعے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں 20 سے 40 فیصد تک اضافہ ممکن ہے۔
اپی کلچر پر مبنی بایو انٹرپرائزز کی ترقی
یہ اختراعی اقدام کشمیر کے دیہی سماجی و معاشی منظرنامے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ موسمی نقل مکانی کی پیچیدگیوں اور اخراجات کے خاتمے سے اپی کلچر کسانوں، نوجوانوں اور نئے کاروباری افراد کے لیے ایک قابل عمل اور منافع بخش ذریعہ معاش بن سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی قومی بایو اکانومی، دیہی روزگار اور پائیدار ترقی کے اہداف سے مکمل ہم آہنگ ہے۔
اس کے نتیجے میں شہد پر مبنی بایو انٹرپرائزز، جیسے مونو فلورل ہنی، موم سے بنی مصنوعات، پولی نیشن سروسز اور ویلیو ایڈیڈ شہد مصنوعات کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
سائنسی توثیق اور وسعت پذیری
یہ سرمائی نظم و نسق پروٹوکول فیلڈ تجربات، کالونیوں کی کارکردگی کے مشاہدے اور سرما کے بعد کی پیداوار کے سائنسی تجزیے کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے۔ کالونی کی مضبوطی، بچوں کی صحت، شہد کی کھپت اور بہار کے موسم میں کارکردگی جیسے عوامل کا باقاعدہ تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس ٹیکنالوجی کی افادیت کو ٹھوس سائنسی شواہد کے ساتھ ثابت کیا جا سکے۔
مذکورہ ٹیکنالوجی کے فوائد
سی ایس آئی آر – آئی آئی آئی ایم کی جانب سے کشمیر میں شہد کی مکھیوں کے سرمائی نظم و نسق کے لیے تیار کی جانے والی یہ انقلابی زرعی ٹیکنالوجی ایک موسمیاتی طور پر مضبوط، خود کفیل اور پائیدار اپی کلچر نظام کی بنیاد رکھتی ہے۔ موسمی نقل مکانی کے خاتمے، مکھیوں کے نقصانات میں کمی اور پولی نیشن کی کارکردگی میں اضافے کے ذریعے یہ اقدام بیک وقت معاشی، ماحولیاتی اور عملی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔
یہ پیش رفت نہ صرف اپی کلچر کے شعبے کو مضبوط بنائے گی بلکہ کشمیر کے زرعی اور فلوری کلچر نظام کو بھی نئی توانائی فراہم کرے گی، اور خطے کو بھارت میں سرد علاقوں کے لیے ایک سائنسی، ماڈل اور مثالی اپی کلچر مرکز کے طور پر متعارف کرائے گی۔
