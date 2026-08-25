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تبادلے، ڈی پی سی اور آسامیاں فوری طور پر پُر کی جائیں گی، وزیراعلیٰ عمرعبداللہ
عبداللہ نے کہا کہ تبادلوں، محکمانہ پروموشن کمیٹیوں (ڈی پی سی)،اسامیوں اور دیگر انتظامی امور پر عجلت اور انصاف کے ساتھ غور کیا جائے گا۔
Published : August 25, 2026 at 4:47 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اساتذہ کو یقین دلایا کہ جموں و کشمیر حکومت ان کے حقیقی خدمات سے متعلق خدشات کو دور کرے گی، بشمول ٹرانسفر، پروموشنز اور اسامیاں۔ وہیں یہ حکومت مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کرے گی۔
منگل کو سرینگر میں شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر ( ایس کے آئی سی سی ) میں جے کے ٹیچرز فورم کی طرف سے منعقدہ ایک تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ تبادلوں، محکمانہ پروموشن کمیٹیوں (ڈی پی سی)، اسامیوں اور دیگر انتظامی امور پر عجلت اور انصاف کے ساتھ غور کیا جائے گا۔
انہوں نے کئی اسکولوں، خاص طور پر دیہی علاقوں اور کرایہ یا عارضی احاطے سے کام کرنے والے اداروں میں بنیادی ڈھانچے کے خلاء کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیکھنے کی سہولیات کو جدید بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، بشمول سمارٹ کلاس روم اقدامات کے ذریعے۔
اساتذہ کی اہلیت کے امتحان (ٹی ای ٹی) کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت متعلقہ عدالتی مشاہدات سے ظاہر ہونے والے اگست 2028 تک کی مدت کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ موجودہ قانونی پوزیشن کے مطابق معاملے کی پیروی کرے گی۔
وزیر اعلیٰ نے اساتذہ کو درپیش نئے چیلنجوں پر بھی روشنی ڈالی جن میں اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے وسیع استعمال کے دوران طلباء کی توجہ کو برقرار رکھنا اور تعلیم اور تشخیص میں مصنوعی ذہانت کے ابھرتے ہوئے کردار کو حل کرنا شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنے کی ذمہ داری صرف اساتذہ پر ڈالنے کی بجائے والدین، اور انتظامیہ پر بھی ہےعمر عبداللہ نے پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز میں شرکت کے دوران بنیادی طور پر بورڈ کے امتحانات کے لیے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے والے طلباء پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کلاس روم میں حاضری کو بہتر بنانے اور اسکولوں کے ساتھ بامعنی مشغولیت کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر اعلیٰ نے کانفرنس کے انعقاد کے لیے جے کے ٹیچرز فورم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور طلباء کے لیے سیکھنے کے مواقع کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ اور دیگر متعلقین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی۔
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