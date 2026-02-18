ترال: رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہرآیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہرآیا
Published : February 18, 2026 at 6:54 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) وادی کشمیر میں عام تاثر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران بازاروں میں عموماً مہنگائی کا گراف بڑھ جاتا ہے اور یہ بات بعید از قیاس ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی قیمتوں میں اچھال کیسے آتا ہے۔ ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں جلوہ فروز ہو رہی ہیں تاہم جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آگیا ہے جس کی وجہ سے صارفین میں اضطراب پایا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ترال میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مہنگائی میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔ جس کے باعث ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تاجروں کی من مانیوں، ناجائز منافع خوری اور انتظامیہ کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور رمضان کے تقدس کے باوجود بازاروں میں قیمتوں میں استحکام نہیں ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق روایتی چیکنگ سکارڈ غائب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے خود غرض عناصر کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ساگ سبزی سے لیکر اشیاء ضروریہ تک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور متعلقہ حکام ہاتھوں پر ہاتھ دھرے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق حکام کو چاہیے کہ اس رمضان قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کے لیے خصوصی سکارڈ ہونے چاہیے جو ٹاؤن کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی چیکنگ کریں۔