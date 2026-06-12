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ترال میں مبینہ طور زہریلی گھاس کھانے سے بیس بھیڑیں ہلاک
جموں وکشمیر کے ضلع ترال میں ادویات کے چھڑکاو والی گھاس کھانے کے فوران بعد بھیڑوں کی موت واقع ہو گئی۔
Published : June 12, 2026 at 2:14 PM IST
ترال(شبیر بٹ): ترال کے سیر نامی گاﺅں سے تعلق رکھنے والے بلال احمد چوپان جمعرات کی شام بہلک کی طرف بھیڑوں کا جھنڈ لیکر کہلیل کے نذدیک گئے تو اچانک تقریبا 20 بھیڑ زمین پر گر پڑی اور مر گئیں۔چوپان نے بتایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں باغ کے اندر کی گئی دوا پاشی کے قطرے باہر والی گھاس پر گرے اور وہ ہی گھاس بھیڑوں نے کھایا جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔
اس واقعے کے فوراً بعد محکمہ شیپ کی پوری ٹیم یہاں پہنچا اور باقی بھیڑوں کو بچانے کے لئے اقدامات کئے ۔محکمہ کے ملاز مین نے بتایا بھیڑ لمبی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے زیلی گھاس کھایا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا لگتا ہے باغ کے اندر ہوئی دوا پاشی ہوئی جس کے قطرے دور دور تک جاتے ہیں اور یہی گھاس انہوں نے کھایا ۔محکمہ نے بتایا انہوں نے تمام بچاو کرنے والے اقدامات اٹھائے اور موقعے پر20بھیڑ ہلاک جبکہ دیگر کئی متاثر ہوئے۔
اس دوران سابق ڈی ڈی سی ممبر آری پل منظور گناٰ نے کہلیل میں پیش آئے افسوس ناک واقعے میں ایک چرواہے کی بھیڑیں ہلاک ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس بات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ کیسے یہ بھیڑ ہلاک ہوگئے ہیں اور ایک غریب چرواہے کو اتنا بڑا نقصان ہوا۔منظور گنائی نے بتایا کہ وہ یہ معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے تاکہ اگے اس طرح کے واقعات پیش نہ آئےاور اس حوالے سے عوام کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کو بھی ایڈوایزری جاری کرنی چاہیے منظور گنائی نے کہاکہ متزکرہ چوپان کے ساتھ انصاف ہونا چاہئے۔
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محکمہ شیپ ھسبینڈری کے ڈسٹرکٹ آفیسر پلوامہ ڈاکٹر محمد اشرف میر نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ اس دلدودز سانحے میں گیارہ بھیڑ ہلاک ہوگے ہیں جبکہ محکمہ کی ٹیم بروقت موقع پر پہنچ گی اور چالیس بھیڑوں کو بچا لیا گیا ہے۔ انہوں نے بھیڑ پالن سے وابسطہ افراد کو ان دنوں احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے کیونکہ میوہ باغات میں جراثیم کش ادویات کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے