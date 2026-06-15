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مردم شماری 2027: خود شماری مہم میں علاقہ ترال ملک بھر میں پہلے مقام پر رہا
ترال میں منعقدہ ایک اجلاس میں مقررہ نمائندوں کو مردم شماری کے کام کو بروقت مکمل کرنے کی تاکید کی گئی۔
Published : June 15, 2026 at 5:31 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نے بتایا کہ مردم شماری 2027 کے لیے جاری خود شماری (Self Enumeration) کے عمل میں ترال ملک بھر میں پہلے نمبر پر رہا، جہاں مردم شماری کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کامیابی سے ہمارے علاقے کا نام روشن ہو گیا ہے اور اس کے لیے مردم شماری سے منسلک تمام افراد مبارکبادی کے مستحق ہیں۔
انہوں نے یہ بات مردم شماری کے سلسلے میں جموں و کشمیر کے ترال کے ٹاؤن ہال میں نوڈل آفیسر پلوامہ اجے سنگھ کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس کے موقعے پر کہی۔ اس اجلاس میں اے ڈی سی ترال سجاد یحییٰ نقاش، تحصیلدار ترال اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقعے پر فیلڈ ٹیموں کے ارکان بھی موجود تھے، جنہیں مردم شماری کے عمل کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔
انہیں مختلف نمائندوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مؤثر رابطہ اور ہم آہنگی قائم کرکے مردم شماری کے کام کو بروقت مکمل کرنے کی تاکید کی گئی اور ان پر زور دیا گیا کہ وہ تمام تر کوائف اچھی طرح لکھیں کیونکہ یہ مردم شماری ملک کی پہلی ایسی مردم شماری ہے جو کہ ڈیجٹیل ہے اور اسے ملک کی جامع ترقی میں زیر استعمال لایا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ مردم شماری پر معمور ملازمین کے ساتھ تعاون کریں اور ہر ڈیٹیل انھیں فراہم کریں۔