ترال: رسوئ گیس کی قلت کو لیکر سکھ طبقے کا خاموش احتجاج
بیساکھی کے موقع پر گرودوارہ کے لیے رسوئی گیس کی کمی کی وجہ سے سکھ برادری کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : April 5, 2026 at 5:19 PM IST
ترال : جہاں پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی بیساکھی منانے کے لیے تیاریوں میں جٹ گئی ہے وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقہ میں رسوی گیس کی قلت نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ضمن میں بسنت پورہ ترال کے سکھ برادری سے وابستہ لوگوں نے سرکار کے خلاف ایک خاموش احتجاج کرتے ہوئے اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔
ان کا کہنا تھا کہ گرودوارہ کے لیے رسوئی گیس کی کمی کی وجہ سے انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیساکھی آنی والی ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے گیس دستیاب رکھنا چاہیے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نا ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بُکنگ کے باوجود بھی ان گردوارہ کے لیے گیس نہیں مل رہا ہے جوکہ سراسر ناانصافی ہیں۔
مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ گوردواروں کے لیے کم سے کم چار گیس سلینڈر دستیاب رکھے جائے تاکہ بیساکھی پر ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ احتجاجی افراد کا کہنا تھا کہ رسوی گیس کی قلت کو لیکر اگرچہ انھوں نے کئ مرتبہ حکام کو آگاہ کیا لیکن ہر بار انکی صدا، صدا بصحرا ثابت ہوی۔
یہ بھی پڑھیں: راجوری میں ہیڈ کانسٹیبل ضبط شدہ گاڑی چھوڑنے کے عوض رشوت لیتے ہوئے گرفتار: اے سی بی
مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ جلد از جلد ان علاقوں میں گیس کی کمی کو دور کیا جا سکے جہاں سکھ برادری کے لوگ رہتے ہیں۔