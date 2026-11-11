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ترال کے سیموہ گاؤں میں پینے کے پانی کا شدید بحران، جل شکتی محکمے کے خلاف عوامی ناراضگی، ٹینکر سروس بھی ناکام

آبی ذخائر میں کمی اور سپلائی کے نظام میں خلل کے سبب مختلف بستیوں کے لوگ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے پریشان ہیں۔

Tral Saimoh Village Drinking Water Crisis Jal Shakti 2026, Urdu News
سیموہ ترال میں پینے کے پانی کی قلت سے عوام پریشان (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2026 at 10:04 AM IST

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پلوامہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): وادیٔ کشمیر میں موسمِ سرما کی دستک کے ساتھ ہی متعدد علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی آبی ذخائر میں کمی اور سپلائی کے نظام میں خلل کی وجہ سے مختلف دیہی اور شہری بستیوں کے لوگ پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے پریشان ہیں۔


اسی سلسلے میں جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے سب ڈویژن ترال کے تحت آنے والے 'سیموہ' گاؤں میں پینے کے پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو سخت ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ گاؤں سے موصول ہونے والی عوامی شکایات اور صورتحال کی تفصیلی رپورٹ درج ذیل ہے۔

ویڈیو میں دیکھیں سیموہ ترال میں پینے کے پانی کی قلت (Credit; ETV BHARAT)

جل شکتی محکمے پر لاپرواہی کا الزام

مقامی باشندوں نے 'جل شکتی محکمہ' (PHE) پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ متعلقہ محکمہ علاقے میں پینے کے پانی کی باقاعدہ فراہمی یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ صاف پینے کا پانی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن اس بنیادی سہولت کے حصول کے لیے بھی عوام کو بار بار حکام کے سامنے فریاد کرنی پڑ رہی ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔

Tral Saimoh Village Drinking Water Crisis Jal Shakti 2026, Urdu News
پانی بھرتے کے لیے خواتین کی بھیڑ (Photo Credit; ETV BHARAT)

گھریلو زندگی مفلوج اور خواتین کی فریاد

پانی کے اس شدید بحران نے مقامی لوگوں کی گھریلو اور روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سرما کی سخت سردی کے دوران پانی کی اس قلت کی وجہ سے بزرگوں، خواتین اور بچوں کو خاص طور پر شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

Tral Saimoh Village Drinking Water Crisis Jal Shakti 2026, Urdu News
لوگ پانی بھرتے ہوئے (Photo Credit; ETV BHARAT)

گاؤں کی ایک مقامی خاتون نے انتہائی جذباتی انداز میں بتایا:

"پینے کے پانی کا مسئلہ اب ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم نے اپنے حلقے کے معزز رکنِ اسمبلی (ایم ایل اے) کو بھی اس سنگین صورتحال سے ذاتی طور پر آگاہ کیا تھا، لیکن اب تک سب کچھ بے سود ثابت ہوا ہے۔ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔"

ناکام متبادل انتظام اور ٹینکر سروس کا فیل ہونا

عوامی احتجاج اور دباؤ کے بعد اگرچہ محکمے کی جانب سے متاثرہ آبادی کو عارضی راحت پہنچانے کے لیے پانی کے ٹینکر کی سروس شروع کی گئی تھی، تاہم مقامی لوگوں نے اس انتظام کو بھی ناکام قرار دے دیا ہے۔ ان کے مطابق، ٹینکر سروس غیر منظم ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پانی فراہم نہیں کر رہی۔ پانی کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ سینکڑوں نفوس پر مشتمل اس گاؤں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتیں۔

Tral Saimoh Village Drinking Water Crisis Jal Shakti 2026, Urdu News
خواتین پانی بھرتے ہوئے (Photo Credit; ETV BHARAT)

اعلیٰ حکام اور ضلع انتظامیہ سے اپیل

سیموہ ترال کے باشندوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر (ڈی ڈی سی) پلوامہ اور جل شکتی محکمے کے اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اس سنگین معاملے کا ذاتی طور پر نوٹس لیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ فیلڈ افسران کو سیموہ علاقے میں پینے کے پانی کی مستقل اور باقاعدہ سپلائی فوری طور پر بحال کرنے کی سخت ہدایت دی جائے۔

جب تک پانی کے اس بحران کا مستقل حل (جیسے نئی پائپ لائن یا واٹر اسکیم) تلاش نہیں کیا جاتا، تب تک عارضی ٹینکر سروس کو مکمل طور پر فعال بنایا جائے اور روزانہ گاؤں میں ضرورت کے مطابق پانی کے متعدد ٹینکرز بھیجے جائیں تاکہ عوام مزید خوار نہ ہوں۔

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TAGGED:

JAL SHAKTI 2026
JAL SHAKTI IN JK KASHMIR
ترال میں پینے کے پانی کا بحران
DRINKING WATER CRISIS IN TRAL
DRINKING WATER CRISIS IN SAIMOHTRAL

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