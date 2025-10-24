ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہٹ اینڈ رن کیس میں ملوث مفرور ڈرائیور گرفتار
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ ترال میں ایک نامعلوم گاڑی نے بچے کو ٹکرمارکر چلی گئی تھی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔
Published : October 24, 2025 at 4:57 PM IST
ترال (شبیر بٹ): تقریباً چودہ روز کے بعد ترال پولیس نے ہٹ اینڈ رن کیس میں ملوث مفرور ڈرائیور کو گرفتار کرکے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ مجرم کی آلٹو گاڑی کو بھی ضبط کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق دس اکتوبر کو، پولیس اسٹیشن ترال کو ہردومیر ترال میں ایک سڑک حادثے کی اطلاع ملی تھی۔
جس میں ایک نامعلوم گاڑی نے ایک راہگیر، اریز (عمر تقریباً 5 سال) ولد عبدالغفار ساکن ہردومیر ترال کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی بچے کو فوری طور پر علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا اور بعد میں اسے ایس ایم ایچ ایس اسپتال سری نگر ریفر کیا گیا، جہاں وہ بد قسمتی سے دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت واقع ہو گئی۔
جس کے بعد پولیس نے ، ایف آئی آر نمبر 126/2025 بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 281 اور 106 کے تحت پولیس اسٹیشن ترال میں درج کیا گیا، اور تحقیقات شروع کی گئی۔
فوری کارروائی کرتے ہوئے، ایس ایچ او تھانہ ترال، انسپکٹر عبدالرشید کی قیادت میں ایک پولیس ٹیم نے ایس ڈی پی او ترال، شری راجیش کمار کی نگرانی میں، نامعلوم ڈرائیور کا سراغ لگانے کے لیے مسلسل تحقیقات کا آغاز کیا۔
تفتیش کے دوران پولیس نے جدید تکنیکوں کی مدد لی جس میں ترال کے مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج کا تجزیہ بھی شامل ہے۔ محتاط جانچ کے ساتھ کئی مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور بھرپور کوششوں کے بعد ملزم ڈرائیور کو شناخت کرکے گرفتار کرلیا گیا۔اس کی شناخت مختار احمد میر ولد حبیب اللہ میر ساکن امیر حال نئ بگ ترال کے طور پر کی گئی ہے۔