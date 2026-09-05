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ترال-پہلگام مجوزہ سڑک رابطہ: بگمڈ میں شاہِ ہمدانؒ کی زیارت گاہ تک سڑک کی منظوری، لیکن سست رفتاری پر عوامی تشویش
جدید دور میں بھی پیدل سفر کی مجبوری! ترال کے بگمڈ علاقے کے لیے PMGSY سڑک منظور، کام رکنے سے مقامی لوگ مایوس ہیں۔
Published : September 5, 2026 at 4:15 PM IST
ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ترال ٹاؤن سے تقریباً 12 کلومیٹر دور، 'بگمڈ' کے مقام پر بلند پایہ ولیِ کامل حضرت شاہِ ہمدانؒ کی زیارت گاہ مرجعِ خاص و عام ہے۔ تاہم، یہاں تک پہنچنے کے لیے آج بھی لوگوں کو 'ہرگام' نامی بستی سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، جو اس جدید دور میں حکومتی اداروں کی مبینہ نااہلی کا ثبوت ہے۔
امسال اگرچہ محکمۂ پی ایم جی ایس وائی (PMGSY) نے اس زیارت گاہ تک ایک سڑک کی منظوری دی ہے، جسے عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کے درمیان مجوزہ سڑک رابطے کو لے کر ایک بار پھر امیدیں جاگ اٹھی ہیں، تاہم منصوبے پر عملی پیش رفت سست ہونے کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
سڑک نہ ہونے کے سبب کئی قیمتی جانوں کا نقصان
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے متعدد مقامی افراد نے بتایا کہ وہ حکومت کے شکر گزار ہیں، جس نے اس پسماندہ علاقے کو سڑک رابطے سے جوڑنے کی راہ ہموار کی، لیکن کچھ عناصر نے جاری کام کو رکوا دیا ہے، جسے دوبارہ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، سڑک نہ ہونے کے باعث ماضی میں یہاں کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، جنہیں بروقت اسپتال پہنچا کر بچایا جا سکتا تھا۔
سیاحت، تجارت، روزگار کے فروغ میں کلیدی کردار
لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کو براہِ راست جوڑنے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ رابطہ جنوبی کشمیر کے اہم علاقوں کے درمیان سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ سیاحت، تجارت اور روزگار کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید برآں، اس سڑک کی تکمیل سے ترال کے متعدد دور افتادہ علاقوں کو پہلگام کے سیاحتی مرکز سے بہتر رابطہ مل جائے گا۔
رکاوٹیں دور کر کے تعمیری کام تیز کیا جائے
عوامی حلقوں کے مطابق، اس منصوبے سے نہ صرف دونوں علاقوں کے درمیان سفری فاصلے اور وقت میں کمی آئے گی، بلکہ جنوبی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو نئے راستے بھی ملیں گے۔ مقامی آبادی نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کر کے اس پر تعمیری کام تیز کیا جائے۔