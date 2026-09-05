ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال-پہلگام مجوزہ سڑک رابطہ: بگمڈ میں شاہِ ہمدانؒ کی زیارت گاہ تک سڑک کی منظوری، لیکن سست رفتاری پر عوامی تشویش

جدید دور میں بھی پیدل سفر کی مجبوری! ترال کے بگمڈ علاقے کے لیے PMGSY سڑک منظور، کام رکنے سے مقامی لوگ مایوس ہیں۔

Tral: Obstacle in construction of road to Bathnoor Bugmad Road Shah e Hamdan shrine, public concern, Urdu News
ترال-پہلگام مجوزہ سڑک رابطہ (Photo Credit: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): ترال ٹاؤن سے تقریباً 12 کلومیٹر دور، 'بگمڈ' کے مقام پر بلند پایہ ولیِ کامل حضرت شاہِ ہمدانؒ کی زیارت گاہ مرجعِ خاص و عام ہے۔ تاہم، یہاں تک پہنچنے کے لیے آج بھی لوگوں کو 'ہرگام' نامی بستی سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، جو اس جدید دور میں حکومتی اداروں کی مبینہ نااہلی کا ثبوت ہے۔

امسال اگرچہ محکمۂ پی ایم جی ایس وائی (PMGSY) نے اس زیارت گاہ تک ایک سڑک کی منظوری دی ہے، جسے عوامی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کے درمیان مجوزہ سڑک رابطے کو لے کر ایک بار پھر امیدیں جاگ اٹھی ہیں، تاہم منصوبے پر عملی پیش رفت سست ہونے کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔

Tral: Obstacle in construction of road to Bathnoor Bugmad Road Shah e Hamdan shrine, public concern, Urdu News
ترال-پہلگام مجوزہ سڑک رابطہ (Photo Credit: ETV BHARAT)

سڑک نہ ہونے کے سبب کئی قیمتی جانوں کا نقصان

ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے متعدد مقامی افراد نے بتایا کہ وہ حکومت کے شکر گزار ہیں، جس نے اس پسماندہ علاقے کو سڑک رابطے سے جوڑنے کی راہ ہموار کی، لیکن کچھ عناصر نے جاری کام کو رکوا دیا ہے، جسے دوبارہ شروع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، سڑک نہ ہونے کے باعث ماضی میں یہاں کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، جنہیں بروقت اسپتال پہنچا کر بچایا جا سکتا تھا۔

Tral: Obstacle in construction of road to Bathnoor Bugmad Road Shah e Hamdan shrine, public concern, Urdu News
ترال-پہلگام مجوزہ سڑک رابطہ (Photo Credit: ETV BHARAT)

سیاحت، تجارت، روزگار کے فروغ میں کلیدی کردار

لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر سے ترال اور پہلگام کو براہِ راست جوڑنے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ رابطہ جنوبی کشمیر کے اہم علاقوں کے درمیان سفر کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ سیاحت، تجارت اور روزگار کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید برآں، اس سڑک کی تکمیل سے ترال کے متعدد دور افتادہ علاقوں کو پہلگام کے سیاحتی مرکز سے بہتر رابطہ مل جائے گا۔

رکاوٹیں دور کر کے تعمیری کام تیز کیا جائے

عوامی حلقوں کے مطابق، اس منصوبے سے نہ صرف دونوں علاقوں کے درمیان سفری فاصلے اور وقت میں کمی آئے گی، بلکہ جنوبی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو نئے راستے بھی ملیں گے۔ مقامی آبادی نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کر کے اس پر تعمیری کام تیز کیا جائے۔

یہ بھی پڑھیں:

خانہ بدوشوں کے مبینہ غیر قانونی ڈیرے اور بجلی کا غیر مجاز استعمال؛ متعلقہ محکموں کی کارروائی کی یقین دہانی

پہلگام میں ایک بار پھر بادل پھٹنے سے تباہی کا خدشہ، لنگن بل کا عارضی پل بہہ جانے سے سڑک پر ٹریفک معطل

بانہال-گول میں سجاد شاہین نے تقریباً انیس کروڑ روپے مالیت کے چار بڑے سڑک منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھا

کاکاپورہ پل کی مرمت کا کام شروع، عوام کا اظہار مسرت، گلندر پلوامہ سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ

انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر مسافر گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر درج

TAGGED:

BATHNOOR BUGMAD ROAD
BATHNOOR BUGMAD ROAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.