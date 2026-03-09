ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کے لیے مارکیٹ چیکنگ، گاؤں میں بھی چیکنگ کا مطالبہ
March 9, 2026 at 10:48 PM IST
March 9, 2026 at 10:58 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) متبرک ماہ رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آج ترال میں انتظامیہ نے مارکیٹ چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ جس دوران متعدد دکانداروں کے خلاف کاروائی کی گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ مہنگائی کی شکایات کے بعد ترال میں انتظامیہ نے محکمہ مال، میونسپل کمیٹی اور پولیس کا ایک مشترکہ چیکنگ سکارڈ تشکیل دیا جس نے مین مارکیٹ ترال میں چیکنگ کی۔
مارکیٹ چیکنگ کے دوران دکانداروں سے جرمانہ وصولا گیا جبکہ اس دوران انہوں نے ناجائز منافع خوری کے مرتکب دکانداروں سے ہزاروں روپے جرمانہ وصول کیا جبکہ گلی سڑی سبزیاں بھی موقع پر ضائع کی گئی ۔ چیکنگ سکارڈ کی سربراہی نائب تحصیلدار ترال غلام نبی کر رہے تھے۔
واضح رہے کہ ترال سب ڈویژن میں گزشتہ کئی ہفتوں سے گراں بازاری کی شکایات انتظامیہ کو موصول ہو رہی تھیں۔ اس دوران مقامی لوگوں نے جہاں انتظامیہ کی اس کوشش کی سراہنا کی ہے وہیں یہ اپیل کی ہے کہ مارکیٹ چیکنگ کا یہ سلسلہ گاؤں دیہات میں بھی شروع کیا جائے کیونکہ وہاں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس دوران مقامی لوگوں نے کہا کہ مہگائی کافی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو بھی کم کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے اقدامامت کئے جانے چاہئے۔