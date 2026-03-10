ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال۔ سی آر پی ایف اور سکمز نے مشترکہ طور کیا بلڈ ڈونیشن کمیپ کا اہتمام
اہلکار نے بتایا کہ سی آر پی ایف لوگوں کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور مستقبل میں بھی خدمت کے لیے پیش رہیں گے۔
Published : March 10, 2026 at 9:44 PM IST
ترال : سی آر پی ایف 180بٹالین نے ریزنگ ڈے تقریبات کے ایک حصے کے طور آج سکمز صورہ کے اشتراک سے ترال میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا جس میں سی آر پی ایف جوانوں اور عام لوگوں نے بڑی تعداد میں خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کے کمانڈنگ آفیسر ستیش کمار بھی موجود رہے، جنھوں نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے جزبے کو سلام پیش کیا۔
مذکورہ بٹالین کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سی آر پی ایف بہترین طریقے سے لوگوں کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور مستقبل میں بھی خدمت کے لیے پیش رہیں گے۔ اس دوران مقامی لوگوں نے ان سی آر پی ایف کے جوانوں کی زبردست سراہنا کی اور اس طرح کے سماجی کاموں کو وقت اور عوام کی ضرورت قرار دیا۔ اس بٹالین کے ایک نوجوان نے بتایا کہ اس نے ابھی تک اس طرح کے کیمپس میں کئ یونٹ خون عطیہ کر چکے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ خون کا عطیہ کرنا ایک بہت ہی اچھا قدم ہے کیونکہ اسے بہت ساری انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو آکر خون کا عطیہ ضرور دینا چاہیے۔ اس موقع پر محکمہ ہیلتھ کے ایک آفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ آج کا یہ بلڈ ڈونیشن کمیپ سی آر پی ایف اور سکمز صورہ کی جانب سے مشترکہ طور کیا گیا جس دوران بڑے پیمانے پر سیول نوجوانوں نے بھی خون کا عطیہ دیا ہے تاکہ ضرورت مند انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں خون کے عطیہ کیمپ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کینسر کیسز میں اضافہ ہورہا ہے اور ان مریضوں کو بھی اکثر اوقات خون کی ضرورت پڑتی ہے۔