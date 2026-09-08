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ترال:حقوق کی بحالی کے لیے ٹھیکیداروں نے یونین تشکیل دی
تقریب کے دوران نومنتخب عہدیداروں نے اپنے عہدوں کا حلف لیا،اونتی پورہ آر اینڈ بی ڈویژن کے لیےغلام محی الدین ڈار کو صدرمنتخب کیا گیا
Published : September 8, 2026 at 7:41 AM IST
ترال(شبیر بٹ): وادی کشمیر کے کئ اضلاع میں ان دنوں لو ٹینڈرنگ کی وجہ سے ٹھیکیداروں کا احتجاج جاری ہے،کیونکہ مقامی ٹھیکیداروں کا ماننا ہے کہ بیرونی اضلاع یا بیرونی وادی ٹھیکدار لو ٹینڈرنگ کی وجہ سے سرکاری منصوبوں کے ٹینڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس سے کام کاج متاثر ہوتا ہے، بلکہ مقامی ٹھیکدار بھی متاثر ہوتے ہیں۔
اونتی پورہ آر اینڈ بی ڈویژن سے وابستہ ٹھیکیداروں نے اپنے مسائل کے حل اور باہمی اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے کے مقصد سے کنٹریکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے یونین تشکیل دی ہے۔
اس سلسلے میں معروف سیاحتی مقام شکارگاہ ترال میں یونین کے انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس دوران اونتی پورہ آر اینڈ بی ڈویژن کے لیے غلام محی الدین ڈار کو صدر منتخب کیا گیا جبکہ ،غلام محمد بٹ نائب صدر،محمد اسماعیل صوفی جنرل سیکرٹری ،فاروق احمد ڈار سیکرٹری،نزیر احمد وانی کیشر،جاوید احمد ملہ پبلسٹی سیکریٹری،عرفان احمد آرگنائیزر، جبکہ سب ڈویژن سطح پر بھی عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ترال کے لیے گلزار احمد لون جبکہ دہی ترقی یونین کے لیے عادل اشرف جبکہ اری پل تحصیل کے لیے جلال الدین کو منتخب کیا گیا ہے۔
تقریب کے دوران نومنتخب عہدیداروں نے اپنے عہدوں کا حلف لیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کنٹریکٹر برادری کو درپیش مسائل کو متعلقہ حکام کے سامنے مؤثر انداز میں اٹھانے کے ساتھ ساتھ یونین کے اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔
اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ٹھیکیدار تعمیراتی شعبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم انہیں مختلف سطحوں پر متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی یونین ان مسائل کے حل کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔
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نومنتخب عہدیداروں نے تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یونین کو فعال اور مضبوط بنانے کے لیے تمام ٹھیکیداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جائے گی ٹھیکیداروں نے لو ٹینڈرنگ کے حوالے سےاپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ سرکار کو اس جانب توجہ دینی چاہیے تاکہ سماج کے اس اہم طبقے کی فلاح وبہبود کے لیے بھی ترقی کی راہ ہموار کی جا سکے۔