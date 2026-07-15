سٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی کی وزیراعلی عمر عبداللہ سے ملاقات، ترال کے مسائل سے کرایا آگاہ، جامع چارٹر آف ڈیمانڈز کیا پیش

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سٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی کی وزیراعلی عمر عبداللہ سے ملاقات، ترال کے مسائل سے کرایا آگاہ، جامع چارٹر آف ڈیمانڈز کیا پیش
ترالی نے کہا چارٹر آف ڈیمانڈز میں علاقے کےبنیادی اور ترجیحی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئےان کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
Published : July 15, 2026 at 6:15 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) سٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی نے وزیر اعلی عمر عبدللہ کے ساتھ ملاقات کر کے ترال کے مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے فاروق ترالی نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے اب تک کے کئی سارے پروجیکٹس یا تشنہ تکمیل ہیں یا ان پر کام کچھوئے کی چال کی طرح کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوامی اہمیت کے حامل یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے وزیر اعلی عمر عبدلہ سے ملاقات کرکے وزیر اعلیٰ کو ایک جامع چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیا۔
ترالی نے کہا چارٹر آف ڈیمانڈز میں علاقے کے بنیادی اور ترجیحی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ چیئرمین فاروق ترالی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی توجہ بالخصوص ترال میں زیرتعمیر منی سیکرٹریٹ کی جلد از جلد تکمیل کی جانب مبذول کرائی۔ اس کے علاوہ سب ضلع اسپتال ترال کو اپ گریڈ کرنے، ڈاکٹروں، کنسلٹنٹس، سرجنز اور دیگر پیرا میڈیکل عملے کی مطلوبہ آسامیوں کی منظوری دینے، نیز ایک جدید میٹرنٹی اسپتال کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔
انہوں نے علاقے میں طبی سہولیات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پی ایچ سی بٹنور، لال پورہ اور بٹہ گنڈ کو فوری طور پر مکمل طور پر فعال بنانے کی بھی درخواست کی۔سید آباد–پستنہ–وہاب صاحب سڑک کی تعمیر، ترال میں ٹورازم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام، ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے قیام، جموں و کشمیر بورڈ کے سب آفس کے قیام، نودل فروٹ منڈی کے بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) کی بہتری، اور زیر تعمیر میریج ہال اور جم پارک کی جلد از جلد تکمیل جیسے اہم عوامی مطالبات بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیے۔
چیئرمین فاروق ترالی نے کہا کہ ان تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ان کی بروقت تکمیل سے نہ صرف ترال کی ہمہ جہت ترقی کو فروغ ملے گا بلکہ عوام کو بہتر بنیادی سہولیات اور فلاحی خدمات بھی میسر آئیں گی۔سٹیزنز کونسل ترال نے امید ظاہر کی کہ حکومت عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ان دیرینہ مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور متعلقہ محکموں کو فوری اور مؤثر کارروائی کی ہدایات جاری کرے گی، تاکہ ترال کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے