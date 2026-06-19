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ترال بوچھو کی آبادی دہی ترقی محکمہ سے نالاں، مقامی لوگوں نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا

گزشتہ روز شدید بارشوں کے بعد مقامی پہاڑ سے فلیش فلڈس کے بعد پانی کے بڑے بڑے ریلے بستی کی طرف آگئے۔

ترال بوچھو کی آبادی دہی ترقی محکمہ سے نالاں، مقامی لوگوں نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا
ترال بوچھو کی آبادی دہی ترقی محکمہ سے نالاں، مقامی لوگوں نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 19, 2026 at 5:17 PM IST

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ترال:(شبیر بھٹ) ترال بوچھو کی آبادی دہی ترقی محکمہ سے سخت نالاں ہے۔ مقامی لوگوں نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا ہے ۔انہوں نے ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک سے اس بارے میں ذاتی مداخلت کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بو چھو ترال کی مقامی آبادی نے کہا کہ گزشتہ روز موسلا دھار بارشوں کے بعد آئی طغیانی ان کے گھروں میں داخل ہوگئی جس کی وجہ سے اہل خانہ میں تشویش پیدا ہوگئی۔

ترال بوچھو کی آبادی دہی ترقی محکمہ سے نالاں، مقامی لوگوں نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا (Video: ETV Bharat)

ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز شدید بارشوں کے بعد مقامی پہاڑ سے فلیش فلڈس کے بعد پانی کے بڑے بڑے ریلے بستی کی طرف آگئے جس کی وجہ سے بستی میں لوگ پریشان ہوگئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہاڑ سے نیچے آنے والی ڈرین پر حفاظتی باندھ نہیں بنائے گیے ہیں جس کی وجہ سے پانی صحنوں میں داخل ہو رہا ہے۔

کئی ناعاقبت اندیش افراد گھروں سے نکلنے والے فضلے کو بھی یہاں پھینک دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہاں آوارہ کتوں کا بسیرا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس بارے میں اگرچہ انہوں نے دہی ترقی کے حکام کو متعدد بار آگاہ کیا لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔

نمائندے نے بی ڈی او ڈاڈسرہ شوکت احمد شاہ سے فون پر رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ محکمہ کے ملازمین علاقے کا دورہ کرکے صورتحال کا جایزہ لیں گے اور عوام کی فلاح وبہبود کے ہر کام کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جاے گا۔

TAGGED:

RAFIQ AHMED NAYEK
ترال بوچھو کی آبادی
BDO DADSARA SHAUKAT AHMED SHAH
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