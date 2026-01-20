ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس لیڈر سریندر سنگھ چنی کا ترال کو انتظامی سطح پر نظر انداز کرنے کا الزام
سریندر سنگھ چنی نے حکومت و انتظامیہ سے ترال کو دو حلقہ انتخاب میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : January 20, 2026 at 7:37 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) کانگریس کے سینئر لیڈر سریندر سنگھ چنی نے پیر کو جنوبی کشمیر کے ترال میں پریس کانفرنس کر کے الزام عائد کیا کہ ترال کو جان بوجھ کر سازشوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس علاقے کو تجربہ گاہ کے طور استعمال میں لایا جا رہا ہے۔
سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اتنے بڑے علاقے کو انتظامی سطح پر مجموعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک ایک تحصیل آری پل میں تاحال ایک فائر سروس اسٹیشن بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے آگ لگنے کے واقعات کی وجہ سے عوام کو بھاری نقصانات اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا منی سیکرٹریٹ بھی برسوں سے تشنہ تکمیل ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وادی کے دیگر علاقوں میں منی سیکرٹریٹ مکمل ہوگئے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہیں الٹی گنگا کیوں بہتی ہے۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ ترال کو دو حلقہ انتخاب میں تقسیم کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر انتظامیہ میسر ہو سکیں۔
واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں ترال کے اسمبلی حلقوں اونتی پورہ، ترال اور پامپور کے لیے ضلع کا درجہ دینے اور ترال کو دو انتخابی حلقوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔
