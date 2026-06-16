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ترال میں نامیاتی کاشتکاری اور مٹی کی صحت پر تربیتی پروگرام، کسانوں میں بیداری پیدا کرنے پر زور
اس موقع پر نامیاتی کاشتکاری سے وابستہ مارکیٹ مواقع اور تصدیق شدہ نامیاتی مصنوعات کی فروخت سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔
Published : June 16, 2026 at 10:15 AM IST
ترال: حکومتِ ہند اور انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ (آئی سی اے آر) کے زیرِ اہتمام جاری ملک گیر ’’کھیت بچاؤ ابھیان‘‘ کے تحت محکمہ زراعت نے پنگلش، ترال میں ’’صحت مند مٹی اور پائیدار زراعت کے لیے نامیاتی معیارات‘‘ کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا۔ یہ پروگرام HADP-16 (متبادل زرعی نظام) کے تحت منعقد کیا گیا، جس کا مقصد کسانوں میں نامیاتی کاشتکاری، مٹی کی صحت کے مؤثر انتظام اور پائیدار زرعی طریقوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور ماحولیات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
پروگرام میں محکمہ زراعت کے متعدد افسران، جن میں سوائل کنزرویشن آفیسر پلوامہ روہت گپتا، ایگریکلچر آفیسر محمد اقبال وانی اور دیگر متعلقہ افسران شامل تھے، نے شرکت کی۔ مقامی کسانوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود رہی۔ تربیتی نشستوں کے دوران ماہرین نے نامیاتی سرٹیفکیشن، غذائی اجزاء کے بہتر انتظام، قدرتی طریقوں سے بیماریوں کے تدارک اور مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے کے مؤثر طریقوں پر تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
اس کے علاوہ نامیاتی کاشتکاری سے وابستہ مارکیٹ مواقع اور تصدیق شدہ نامیاتی مصنوعات کی فروخت سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ نامیاتی اور دوبارہ تخلیقی زراعت نہ صرف مٹی کی زرخیزی بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ کیمیائی کھادوں اور ادویات پر انحصار کم کرکے ماحول دوست زرعی نظام کو فروغ دیتی ہے۔
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پروگرام کے اختتام پر زرعی زمینوں کے تحفظ، مٹی کی صحت میں بہتری اور خطے میں پائیدار زرعی مستقبل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مقامی کسانوں نے اس مفید پروگرام کے انعقاد پر محکمہ زراعت کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں بھی ایسے تربیتی پروگراموں کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی۔