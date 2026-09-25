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'اساتذہ کو تربیت فراہم کریں اور نسلوں کو بچائیں': ایم ایل اے مہراج ملک نے ٹی ای ٹی امتحان کے بجائے اساتذہ کی تربیت پر زور دیا
جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے جمعرات کو سرکاری اساتذہ کو ٹیچر اہلیجیبلٹی ٹیسٹ سے مستثنیٰ قرار دینے سے متعلق قرارداد کو منظور کیا ہے۔
Published : September 25, 2026 at 9:41 AM IST
سرینگر: ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی مہراج ملک نے جمعرات کو اساتذہ کے لیے اہلیت کے امتحان (ٹی ای ٹی) سے متعلق حکومتی تجویز پر تنقید کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ اساتذہ کا امتحان لینے کے بجائے، ان کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنے پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔
مہراج ملک عام آدمی پارٹی جموں و کشمیر کے صدر بھی ہیں، اسمبلی میں اس تجویز کی مخالفت کرنے والے وہ واحد ایم ایل اے تھے۔ انہوں نے اس اقدام کو غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امتحان کی شرط رکھنے کے بجائے، حکومت کو اساتذہ کی منظم تربیت کا منصوبہ متعارف کرانا چاہیے تھا۔
اپنی مخالفت کی وضاحت کرتے ہوئے ملک نے کہا، "جی ہاں، محترمہ سکینہ اِتو کی جانب سے پیش کی گئی تجویز توقعات کے مطابق نہیں تھی۔ اسے مختلف انداز میں پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ امتحان کو لازمی قرار دینے کے بجائے، تجویز میں اساتذہ کی تربیت کی وکالت کی جانی چاہیے تھی۔"
ملک نے دلیل دی کہ جو اساتذہ پہلے سے ملازمت میں ہیں، انہیں باقاعدہ اور منظم تربیت کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ جو اساتذہ کلاس روم کی ذمہ داریوں کے لیے موزوں نہ پائے جائیں، انہیں دیگر محکموں میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔
ملک نے زور دیا کہ اساتذہ کے وقار سے متعلق خدشات طلباء اور آنے والی نسلوں کے مفادات کی قیمت پر نہیں ہونے چاہئیں۔ انہوں نے کہا، "اگر آپ آج ان کے وقار کے بارے میں فکر مند ہیں، تو ایسے معاشرے میں آپ کو اساتذہ کو نہیں بلکہ نسلوں کو بچانا چاہیے۔"
ملک نے دہلی میں سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے دور میں نافذ کی گئی تعلیمی اصلاحات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہاں اساتذہ کو تربیت دی گئی اور انہیں بین الاقوامی تعلیمی نظام سے روشناس کرایا گیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ اساتذہ کی تربیت میں اسی طرح کی سرمایہ کاری جموں و کشمیر کے سرکاری اسکولوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو ٹی ای ٹی امتحان کی شرائط میں تبدیلی کرنے کے بجائے تربیتی پروگراموں کے ذریعے اساتذہ کو تیار کرنے پر توجہ دینی چاہیے تھی۔
ایم ایل اے نے جموں و کشمیر کے سابق وزیر خزانہ حسیب درابو سے متعلق ایک واقعے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اساتذہ پر اثر انداز ہونے والے ایک اقدام کو تدریسی برادری کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے اس وقت حکومت کے لیے سیاسی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔
ملک نے واضح کیا کہ ان کی مخالفت اساتذہ کو حاصل حمایت یا تحفظ کے خلاف نہیں تھی۔ اس کے بجائے، انہوں نے دلیل دی کہ حکومت کو اسکولوں میں معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اساتذہ کی تربیت میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، "اساتذہ کو تربیت فراہم کی جانی چاہیے تھی، وہ بل، وہ تجویز پیش کی جانی چاہیے تھی۔"
ملک نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ان کی مقامی برادریوں میں روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اساتذہ سے متعلق تجویز کے حوالے سے 'ای ٹی وی بھارت' سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے اس بل کا ذکر کیا جو انہوں نے مقامی سطح پر بھرتیوں کو آسان بنانے کے لیے پہلے پیش کیا تھا۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ دیہات میں رہنے والے باصلاحیت نوجوانوں کو اپنے ہی علاقوں میں خدمات انجام دینے کا موقع کیوں نہیں ملنا چاہیے۔ ملک نے کہا، "میں نے مقامی سطح پر بھرتی کی وکالت کی تھی۔ اگر دیہات میں ایسے افراد موجود ہیں جو ایم اے، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگریاں رکھتے ہیں، یا ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، تو انہیں موقع کیوں نہیں دیا جانا چاہیے؟"
ملک نے زور دے کر کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو محض اس لیے مواقع سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے کہ وہ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ مقامی سطح پر بھرتی سے روزگار کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ دیہی اداروں کو انہی برادریوں سے تعلق رکھنے والے قابل افراد کی خدمات حاصل ہوں۔
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