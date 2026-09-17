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بجلی، سڑک، پانی کی بہتر سہولیات کی مانگ کو لیکر ترال میں خاموش احتجاج
ضلع پلوامہ کے تراگ ناڈ، ترال کے بزشندوں نے بنیادی سہولیات کی عدم موجودگی پر افسران، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 17, 2026 at 9:02 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں بے روزگاری، سڑکوں کی مرمت اور اسپتالوں کی اپریڈیشن کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی خاص کر بجلی اور پانی کی ناقص فراہمی کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے تراگ ناڈ کہلیل نامی علاقے کے لوگوں نے پانی کی فراہمی، بجلی کے ٹرانسفارمر اور بہتر سڑک رابطے کی سہولت نہ ہونے کے خلاف بس اسٹینڈ ترال میں خاموش احتجاج کیا۔
احتجاج کر رہے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ "علاقے میں پانی کی ایک ٹینکی تعمیر کی گئی تھی، تاہم ٹینکی میں لیکیج کے باعث لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔" انہوں نے کہا کہ علاقے میں بجلی کا الگ ٹرانسفارمر موجود نہیں ہے، جبکہ علاقے کی طرف جانے والی سڑک بھی خستہ حالی کی شکار ہے۔ لوگوں نے متعلقہ حکام سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ ان مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں تاخیر کے سبب لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ "علاقے میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔"
مظاہرین نے مزید کہا کہ ان کے علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالی، پینے کے پانی کی عدم دستیابی، بجلی، صحت اور صفائی کے ناقص خدمات سمیت مختلف مسائل سے عوام کا جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق "بارہا متعلقہ محکموں کی توجہ اس جانب مبزول کرائی گئی تاہم افسران سمیت منتخب عوامی نمائندے بھی توجہ دینے سے گریزاں ہیں۔"
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