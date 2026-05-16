پہلگام آرو روٹ پر المناک سڑک حادثہ، ایک سیاح جاں بحق، متعدد زخمی
Published : May 16, 2026 at 10:21 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام کے قریب ہفتہ کے روز ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک سیاح کی موت جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ پہلگام سے آرو جانے والی سڑک پر اس وقت پیش آیا جب ایک ٹویرا گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔
سرکاری ذرائع کے مطابق ٹویرا گاڑی زیر نمبر JK21A-0379 پہلگام سے آرو کی جانب رواں دواں تھی کہ اچانک ڈرائیور کا گاڑی پر قابو چھوٹ گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثہ نہایت شدید نوعیت کا تھا جس کے باعث گاڑی میں سوار تمام افراد زخمی ہو گئے۔
حادثے میں ایک سیاح، باون بھوسار ولد مہیش بھوسار، ساکن گجرات، موقع پر ہی شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں انہیں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پہلگام منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کو مردہ قرار دیا۔
حادثے میں گاڑی کا ڈرائیور رئیس احمد بٹ ولد محمد مقبول بٹ، ساکن رنگورد لاری پورہ، بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر زخمیوں میں آونی بھوسار (اہلیہ متوفی)، نینا بین (اہلیہ اشوک بھائی) اور اشوک بھائی شامل ہیں، جو تمام گجرات کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں۔
تمام زخمیوں کو فوری طور پر بہتر علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور انہیں مزید اعلیٰ طبی سہولیات کے لیے دوسرے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس، ریسکیو ٹیموں اور مقامی لوگوں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر بچاؤ کارروائی شروع کی اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر اسپتال پہنچایا۔
پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ ڈرائیور کا گاڑی پر قابو کھونا بتائی جا رہی ہے، تاہم مکمل تفصیلات تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔
یہ واقعہ ایک بار پھر پہلگام-آرو روٹ پر سڑکوں کی خستہ حالی اور ڈرائیونگ میں احتیاطی تدابیر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جہاں معمولی سی لاپرواہی بھی قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔