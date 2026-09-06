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منڈی، پونچھ میں المناک سڑک حادثہ، ٹاٹا سومو گہری کھائی میں جاگری، آٹھ شدید زخمی
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر بچاؤ اور راحت کاری کا کام شروع کیا۔
Published : September 6, 2026 at 10:49 PM IST
پونچھ: (بھوپیندر سنگھ) ضلع کی منڈی تحصیل میں لائن آف کنٹرول سے متصل سوجیان سیکٹر کے دونوگرام گاؤں میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ مسافروں سے بھری ایک ٹاٹا سومو JK12-6675 بیدر سے دونوگرام جانے والی لنک روڈ پر تیز موڑ پر کنٹرول کھو بیٹھی اور تقریباً 50 فٹ گہری کھائی میں جاگری۔ حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوگئی، اور تمام آٹھ افراد شدید زخمی ہوگئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی دیہاتیوں نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر اپنے طور پر بچاؤ اور راحت کاری کا کام شروع کیا۔ گاؤں والوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر تمام زخمیوں کو کھائی سے نکالا اور فوری طور پر منڈی سب ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچایا۔ منڈی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے تمام زخمیوں کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید علاج کے لیے راجہ سکھ دیو سنگھ ڈسٹرکٹ اسپتال پونچھ ریفر کردیا۔
ضلع اسپتال میں زیر علاج، زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک پائی گئی اور اسے فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ریفر کر دیا گیا۔ واقعہ کے بعد سے علاقے میں غم اور تشویش کا ماحول ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقے میں لنک روڈ پر تیز موڑ اور ناقص دیکھ بھال اکثر ایسے حادثات کا باعث بنتی ہے۔
مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس راستے پر حفاظتی دیواریں لگائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ پولیس نے حادثے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔