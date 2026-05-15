بڈگام کے بیروہ میں المناک سڑک حادثہ، نوجوان بائیکر جاں بحق
Published : May 15, 2026 at 10:08 PM IST
بڈگام: (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بیروہ علاقے میں جمعہ کے روز پیش آئے ایک المناک سڑک حادثے میں ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار کی موت واقع ہوگئی، جس سے علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ متوفی کی شناخت حارث مجید ساکن گوندی پورہ، بیروہ کے طور پر ہوئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق حادثہ حیات پورہ مین لنک روڈ کے قریب اُس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل اچانک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوگئی، جس کے نتیجے میں نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور راہگیروں نے زخمی نوجوان کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال (SDH) بیروہ منتقل کیا تاکہ اسے بروقت طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ تاہم، اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
نوجوان کی اچانک موت کی خبر پھیلتے ہی گوندی پورہ اور ملحقہ علاقوں میں کہرام مچ گیا جبکہ اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
ادھر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن بیروہ میں ایک کیس درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔