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بڈگام میں المناک سڑک حادثہ، باپ اور 3 سالہ بیٹا جاں بحق، ماں شدید زخمی

پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی ہے جبکہ حادثے کی وجوہات کا تعین کیا جارہا ہے۔

بڈگام میں المناک سڑک حادثہ، باپ اور 3 سالہ بیٹا جاں بحق، ماں شدید زخمی
بڈگام میں المناک سڑک حادثہ، باپ اور 3 سالہ بیٹا جاں بحق، ماں شدید زخمی (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2026 at 9:36 PM IST

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بڈگام: (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں ہفتہ کو ایک المناک سڑک حادثے میں ایک باپ اور ان کا تین سالہ بیٹا ہلاک جبکہ ان کی اہلیہ شدید زخمی ہوگئی جن کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حادثہ سوئیبگ کے باغیی سیر علاقے میں پیش آیا جہاں بڈگام سے سوئیبگ جانے والی ایک ماروتی سوزوکی سوئفٹ کار اور موٹرسائیکل میں تصادم ہوا۔

حکام کے مطابق کار کا رجسٹریشن نمبر JK02CV-2129 ہے اور اس کو نشاط کا رہائشی ندیم امتیاز میر چلا رہے تھے جبکہ موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر JK04G-3449 ہے جس کو نصیر احمد میر ولد غلام حسن میر ساکن گون احمد پورہ چلا رہے تھے۔

حادثے کے وقت نصیر احمد میر موٹر سائیکل پر ان کی اہلیہ 26 سالہ دلشادہ اختر اور تین سالہ بیٹا ہادی کے ہمراہ تھے۔ تصادم کے نتیجے میں نصیر احمد میر اور ان کا تین سالہ بیٹا ہادی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ دلشادہ اختر شدید زخمی ہو گئی جنہیں فوری طور پر سرینگر کے جے وی سی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔

پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی ہے جب کہ حادثے کی وجوہات کا تعین کیا جارہا ہے۔

TAGGED:

TRAGIC ROAD ACCIDENT
FATHER AND SON KILLED
بڈگام میں سڑک حادثہ
MOTHER CRITICAL
ACCIDENT IN BUDGAM

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