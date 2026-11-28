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اوڑی حادثہ: ٹاٹا سومو گہری کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک
ہلاک ہونے والوں میں تین خواتین شامل ہیں۔ پولیس کی ٹیم گوہلن علاقے میں جائے حادثہ پر پہنچ چکی ہے۔
Published : November 28, 2026 at 10:37 AM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں ایک المناک سڑک حادثے کے دوران ایک ٹاٹا سومو گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد (جن میں تین خواتین بھی شامل ہیں) ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی میں سوار پانچوں افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس کی ایک ٹیم موقعے پر پہنچی اور ضروری کارروائی شروع کی۔
اس دوران تمام زخمیوں کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال اڑی منتقل کیا گیا۔ تاہم، ان میں سے چار افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے، جبکہ 11 سالہ بچی زخمی ہوئی جسے مزید خصوصی طبی امداد کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ منتقل کر دیا گیا۔
اس موقع پر اوڑی کے بلاک میڈیکل آفیسر، ڈاکٹر بلوندر سنگھ نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پانچوں زخمیوں کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال اڑی لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چار افراد زخموں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 سالہ زخمی بچی کو بہتر علاج کے لیے جی ایم سی بارہمولہ بھیج دیا گیا۔
ہلاک ہونے والوں کی شناخت سید شفیق شاہ (26 سال، ولد سید مدد حسین شاہ)، ان کی اہلیہ راشدہ بانو، دلناز فاطمہ (17 سال، دختر سید مدد حسین شاہ) اور شاہدہ فاطمہ (27 سال، دختر عابد حسین شاہ) کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والی کم سن بچی کی شناخت مناز فاطمہ (11 سال، دختر سید مدد حسین شاہ) کے طور پر کی گئی ہے۔
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اس المناک واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی ہے اور مقامی لوگوں نے چار قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حادثے کے اسباب اور حالات کے بارے میں مزید تفتیش جاری ہے۔