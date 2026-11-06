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بانہال ۔ویری ناگ ٹاپ پر دردناک سڑک حادثہ، گاڑی 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری، ڈرائیور جاں
ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر JK03D-7256 ہے۔
Published : November 6, 2026 at 4:03 PM IST
اننت ناگ (رؤف احمد وانی ): ضلع اننت ناگ کے بانہال ویری ناگ ٹاپ کے مقام پر ایک انتہائی دردناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک سینٹرو گاڑی سڑک سے پھسل کر تقریباً 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور موقعے پر ہی لقمۂ اجل بن گیا۔
ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر JK03D-7256 ہے، جسے زبیر احمد ولد/ساکن اورنہال اننت ناگ چلا رہے تھے۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر پولیس نے فوری طور پر ریسکیو اور تلاش کارروائی شروع کی۔ ایس ڈی پی او قاضی گنڈ کی سربراہی میں ایس ایچ او قاضی گنڈ، ڈی او جواہر ٹنل اور مقامی لوگوں نے مشترکہ طور پر ایک طویل سرچ آپریشن انجام دیا۔
کافی تلاش اور دشوار گزار حالات کے باوجود ریسکیو ٹیموں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، جس کے بعد بالآخر کھائی سے ڈرائیور زبیر احمد کی لاش برآمد کر لی گئی۔ بعد ازاں تمام قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
اس المناک حادثے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ اہل خانہ اور عزیز و اقارب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔