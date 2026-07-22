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جموں۔سرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، شدید بارشوں کے باعث کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ
مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ موسم بہتر ہونے اور شاہراہ کو محفوظ قرار دیے جانے تک اس پر سفر کرنے سے گریز کریں۔
Published : July 22, 2026 at 11:07 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) وادی کشمیر اور جموں کے مختلف حصوں میں جاری حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور پسیاں گرنے کے باعث جموں-سرینگر قومی شاہراہ دونوں طرف سے بند کر دی گئی ہے اور مسافروں کو سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ٹریفک پولیس حکام کے مطابق مسلسل ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے شاہراہ پر صورت حال انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ کئی ایک مقامات پر چٹانیں کھسکنے اور مٹی کے تودے گرنے (لینڈ سلائیڈنگ) کے واقعات پیش آئے ہیں، جب کہ کئی حصوں میں مسلسل 'شوٹنگ اسٹونز' کا سلسلہ جاری ہے، جس سے مسافروں اور گاڑیوں کے لیے شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔
ٹریفک پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موسم بہتر ہونے اور شاہراہ کو ٹریفک کے لیے محفوظ قرار دیے جانے تک این ایچ-44 پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سفر شروع کرنے سے قبل شاہراہ کی تازہ صورت حال کے لیے ٹریفک پولیس کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل، فیس بک پیج اور ٹریفک کنٹرول یونٹسسے معلومات حاصل کریں۔ ٹریفک حکام نے کہا کہ موسمی حالات اور شاہراہ کی صورت حال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے، جیسے ہی مٹی اور پتھر ہٹانے کا کام مکمل ہوگا اور موسمی حالات سازگار ہوں گے، ٹریفک کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر میں مسلسل اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورت حال پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کے ساتھ ساتھ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر میں بادل پھٹنے اور اچانک آنے والے سیلابوں کی وجہ سے اب تک 20 سے زائد افراد جان بحق ہو چکے ہیں، جن میں پونچھ اور راجوری کے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہیں ضلع بڈگام کے بیرواہ علاقے میں 'نالہ سکھ ناگ' میں طغیانی کے باعث ایک شاپنگ کمپلیکس پانی میں بہہ گیا اور کئی دکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
وہیں وادی میں دارالحکومت سرینگر کے لال چوک، بيمينہ اور ڈل جھیل کے قریبی علاقوں میں شدید واٹر لاگنگ (پانی جمع ہونے) کی وجہ سے نظامِ زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر امرناتھ یاترا کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
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