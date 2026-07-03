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امرناتھ یاترا کے دوران سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک پابندیوں سے مسافروں کو شدید پریشانی
گزشتہ کل جمعرات کو ایل جی منوج سنہا نے جموں سے یاتریوں کو روانہ کیا جبکہ شردھالوؤں نے آج امرناتھ گپھا کے درشن کیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 7:22 PM IST
جموں(عامر تانترے): امرناتھ یاترا کے دوران سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر لگائی گئی ٹریفک پابندیوں سے عام مسافروں کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافروں نے انتظامات پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یاترا کا قافلہ گزر جانے کے باوجود اودھم پور سے آگے گاڑیوں کو کئی گھنٹوں تک روکے رکھا گیا، جس سے سفر انتہائی تکلیف دہ بن گیا۔
گزشتہ دو دنوں کے دوران کشمیر کے لیے شہہ رگ کی حیثیت مانی جانے والی شاہراہ پر 'افراتفری' کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ دوپہر ایک بجے تک کسی بھی گاڑی کو اودھم پور سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ یاترا قافلے کی آخری گاڑی صبح تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ہی وہاں سے گزر چکی تھی۔ جموں و کشمیر میں شری امرناتھ یاترا کا آج سے آغاز ہوا، جس دوران ہزاروں شردھالوؤں نے پوتر گپھا کے درشن کیے، وہیں ملک بھر آنے والے یاتریوں کو جمعرات کی صبح ایل جی منون سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔
ادھم پور میں ٹریفک چیکنگ یونٹ (TCU) کے ایک اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے یاتروں سے بھری گاڑیاں ادھم پور سے گزرنا شروع ہوئیں اور ساڑھے گیارہ بجے تک قافلے کی آخری گاڑی بھی گزر چکی تھی۔
انہوں نے کہا: "اس کے باوجود ہمیں ہدایت تھی کہ اگلے احکامات تک کسی بھی دوسری گاڑی کو نہ جانے دیا جائے۔ یاترا کا قافلہ گزرنے کے بعد چنانی کی طرف سے آنے والے ڈاؤن ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی اور وہ گاڑیاں دوپہر تک چلتی رہیں۔ جیسے ہی مزید ہدایات ملیں گیں، باقی گاڑیوں کو بھی آگے جانے دیا جائے گا۔"
جمعرات کو جموں کے مضافاتی علاقہ نگروٹا میں بھی صورتحال مختلف نہیں تھی۔ سینکڑوں گاڑیوں کو روک دیا گیا اور انہیں ادھم پور، کٹرہ، ریاسی حتیٰ کہ ضلع جموں کے دیہی علاقوں کی طرف بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہی جب تک یاترا کا قافلہ ادھم پور سے آگے نہیں نکل گیا۔
سب سے زیادہ مشکلات سرکاری اور نجی ملازمین کو پیش آئیں۔ کئی ملازمین کو واپس جموں لوٹنا پڑا، جبکہ کچھ لوگ دوپہر کے وقت ادھم پور اور دیگر علاقوں میں اپنی منزل تک پہنچ سکے۔
محکمہ مال میں کام کر رہی سشما رانی نامی ایک خاتون نے کہا: "نگروٹہ سے آگے گاڑیاں نہ چلنے کی وجہ سے مجھے صبح تقریباً 11 بجے واپس جموں آنا پڑا۔ دوپہر ایک بجے کے بعد دفتر پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔"
محکمہ پشو پالن کے ایک ملازم، کوشل کمار، نے بتایا کہ نگروٹہ سے ادھم پور پہنچنے میں انہیں 3 گھنٹے 45 منٹ لگے کیونکہ پوری شاہراہ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا۔
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