سنتھن ٹاپ پر ٹریفک بحال، گزشتہ روز ہوئی تھی برفباری
گزشتہ روز ہوئی برفباری کی وجہ سے سنتھن ٹاپ پر چار سے پانچ انچ تک برف جمع ہوئی تھی جس سے ٹریفک متاثر ہوا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 6:59 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : حالیہ برفباری کے بعد جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع اور صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع کو جوڑنے والی سڑک سنتھن ٹاپ کو برف صاف کرنے کے بعد ٹریفک کے لیے بحال کیا گیا۔ گزشتہ روز برفباری کے بعد شاہراہ پر تقریباً چار سے پانچ انچ تک برف جمع ہو گئی تھی، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر متاثر ہو گئی تھی۔ تاہم متعلقہ حکام کی فوری کارروائی کے نتیجے میں سڑک کو چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی بحال کر دیا گیا ہے۔
نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (NHIDCL) کی نگرانی میں متعلقہ ٹیموں نے بھاری مشینری کی مدد سے برف ہٹانے کا کام برفباری کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا تھا۔ شدید سردی اور دشوار گزار حالات کے باوجود عملے نے مسلسل محنت کرتے ہوئے آج صبح تک ہی سڑک کو ٹریفک کے لیے قابل استعمال بنا دیا۔
حکام کے مطابق برفباری کے فوراً بعد مشینری کو موقع پر پہنچایا گیا تھا اور ترجیحی بنیادوں پر برف صاف کرنے کا عمل جاری رکھا گیا تاکہ عوام کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مقامی لوگوں اور مسافروں نے بھی اس فوری اقدام کو سراہا ہے۔
برف ہٹانے کے بعد اننت ناگ سے سنتھن ٹاپ روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت دوبارہ بحال ہو گئی ہے، جس سے اننت ناگ اور کشتواڑ کا زمینی رابطہ پھر سے بحال ہوگیا۔
انتظامیہ نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سفر کے دوران احتیاط برتیں اور موسمی صورتحال کے پیش نظر ضروری تدابیر اختیار کریں۔ متعلقہ اداروں نے یقین دلایا ہے کہ آئندہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل رکھے گئے ہیں، تاکہ شاہراہوں کو ہر ممکن حد تک کھلا رکھا جا سکے اور عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
