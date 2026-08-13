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پلوامہ میں ٹریفک پولیس کی خصوصی کارروائی، متعدد خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے چالان

حکام کےمطابق جموں و کشمیر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کےبڑھتے واقعات کے پیش نظر مختلف علاقوں میں خصوصی مہمات چلائی جا رہی ہیں۔

پلوامہ میں ٹریفک پولیس کی خصوصی کارروائی، متعدد خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے چالان
پلوامہ میں ٹریفک پولیس کی خصوصی کارروائی، متعدد خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے چالان (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 4:42 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 6:00 PM IST

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پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پلوامہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے کارروائی تیز کرتے ہوئے سرکلر روڈ پر خصوصی انفورسمنٹ ڈرائیو کا انعقاد کیا۔ اس دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان کاٹے گئے۔

حکام کے مطابق جموں و کشمیر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر مختلف علاقوں میں خصوصی مہمات چلائی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائیوں میں شدت لائی گئی ہے۔

پلوامہ میں ٹریفک پولیس کی خصوصی کارروائی، متعدد خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے چالان (VIDEO: ETV BHARAT)

سرکلر روڈ پلوامہ پر جاری خصوصی مہم کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو روک کر چالان کیا گیا، جبکہ ڈرائیوروں کو ٹریفک قوانین اور ضوابط کی پابندی کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا۔

اس موقع پر ڈیوٹی آفیسر عبدالرحیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر قابو پانے کے لیے اس طرح کی خصوصی مہمات باقاعدگی سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی یہ کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔

ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں اور اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔

Last Updated : August 13, 2026 at 6:00 PM IST

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پلوامہ میں ٹریفک پولیس
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی
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