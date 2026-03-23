ٹریفک پولیس رورل کی قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی تیز، کئی موٹر سائیکل ضبط
ٹریفک پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 30 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیاہے۔
Published : March 23, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 5:42 PM IST
پلوامہ: ٹریفک پولیس رورل کشمیر کی جانب سے آج ڈی ایس پی ٹریفک مشتاق احمد کی قیادت میں پلوامہ اور شوپیان اضلاع کے مختلف مقامات، خصوصاً حادثات کے شکار علاقوں میں خصوصی مہم چلائی گئی۔ مہم کا مقصد ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور سڑک حادثات میں کمی لانا تھا۔
اس خصوصی مہم کے دوران ٹریفک پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 30 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا، جنہیں حفاظتی نقطۂ نظر سے مختلف تھانوں اور پولیس پوسٹوں میں تحویل میں رکھا گیا ہے۔
مہم کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والے 15 افراد کو موقع پر ہی جرمانہ کیا گیا، جبکہ ٹرپل سواری کرنے والے 5 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ علاوہ ازیں، 10 مسافر بردار گاڑیوں کو مقررہ حد سے زائد مسافر سوار کرنے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔
ٹریفک حکام نے واضح کیا کہ اس طرح کی مہمات آئندہ بھی جاری رہیں گی تاکہ عوام میں ٹریفک قوانین کے تئیں شعور بیدار ہو اور قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ٹریفک پولیس افسروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، ہیلمٹ اور سیفٹی اصولوں کو اپنائیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ سڑک حادثات میں نمایاں کمی لائی جا سکے۔