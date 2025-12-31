ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سال 2025 میں ٹریفک حادثات اور اموات میں نمایاں کمی، ایس ایس پی ٹریفک پولیس رورل کشمیر آر پی سنگھ
سال 2025 میں حادثات کی تعداد کم ہو کر 1,502 رہ گئی، جن کے نتیجے میں 210 اموات اور 2,240 افراد زخمی ہوئے۔
سرینگر: ٹریفک پولیس رورل کشمیر، نے بدھ کے روز 2025 کے دوران سڑکوں کی حفاظت اور ٹریفک نفاذ کے شعبے میں نمایاں بہتری کی اطلاع دی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ٹریفک رورل کشمیر رویندر پال سنگھ نے کہا کہ محکمے نے سال 2025 کے دوران رورل کشمیر میں مؤثر ٹریفک مینجمنٹ نظام کامیابی سے نافذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ روڈ سیفٹی مشن کے تحت مختلف اصلاحی اقدامات کیے گئے، جن کے باعث سڑک حادثات اور ان سے ہونے والی اموات میں کمی آئی۔
پریس بریفنگ کے دوران پیش کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، سال 2024 میں ٹریفک پولیس رورل کشمیر کے دائرۂ اختیار میں مجموعی طور پر 1,729 سڑک حادثات پیش آئے، جن میں 279 افراد جاں بحق اور 2,398 زخمی ہوئے۔ اس کے برعکس، سال 2025 میں حادثات کی تعداد کم ہو کر 1,502 رہ گئی، جن کے نتیجے میں 210 اموات اور 2,240 افراد زخمی ہوئے۔
ایس ایس پی نے کہا کہ سال کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف نفاذی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی۔ مجموعی طور پر 3,33,590 چالان جاری کیے گئے، جن کے ذریعے 11.24 کروڑ روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ اس کے علاوہ، مختلف خلاف ورزیوں پر 3,405 گاڑیاں ضبط کی گئیں۔
انہوں نے کہا کہ نابالغوں کی جانب سے ڈرائیونگ اور اوورلوڈنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی اپنائی گئی۔ سال کے دوران نابالغ ڈرائیوروں کے خلاف 88 چالان جبکہ اوورلوڈنگ کے 20,402 چالان کیے گئے۔
ایس ایس پی نے مزید بتایا کہ نامساعد موسمی حالات اور جیکھنی سے چنانی کے درمیان این ایچ-44 کے حصے کو جزوی نقصان کے باوجود ٹریفک کی روانی برقرار رکھی گئی۔ گاڑیوں کو مغل روڈ کے ذریعے موڑا گیا، جس سے وادی کے منڈیوں تک پھل سے لدے ٹرکوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ممکن ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ 30 نومبر 2025 تک کشمیر سے ملک کے دیگر حصوں کو 1,09,278 پھل سے لدے ٹرک کامیابی کے ساتھ روانہ کیے گئے، جس سے کسی قسم کی پینڈنسی نہیں رہی اور پھل کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا گیا۔
ایس ایس پی نے کہا کہ ٹریفک پولیس رورل کشمیر آئندہ سال بھی اسی رفتار سے کام جاری رکھے گی، جس میں ٹریفک نفاذ اور ضابطہ بندی پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے رورل علاقوں میں سڑکوں کی حفاظت کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔