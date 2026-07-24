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جموں کے علاقوں میں بارشوں کے سبب ٹریفک کی رفتار سست، شمالی ریلوے نے سری نگر سے کٹرہ تک خصوصی ٹرین چلائی
بارش کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار سست، شمالی ریلوے نے سری نگر سے کٹرہ تک خصوصی ٹرین چلائی
Published : July 24, 2026 at 9:29 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): مسلسل بارشوں اور خراب موسمی حالات کے باعث قومی شاہراہ پر ٹریفک کی سست رفتاری کے پیش نظر شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے وادیٔ کشمیر میں پھنسے مسافروں کی سہولت کے لیے جمعرات کو سری نگر سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ تک ایک خصوصی ٹرین چلائی۔
ریلوے حکام کے مطابق یہ فیصلہ سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر جموں، اچت سنگھل کی ہدایت پر فوری طور پر کیا گیا تاکہ وادی میں موجود مسافروں کو محفوظ، آرام دہ اور بروقت سفری سہولیات فراہم کی جا سکے۔ خصوصی ٹرین جمعرات 23 جولائی کو شام 5 بج کر 10 منٹ پر سری نگر ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ راستے میں ٹرین نے بنیہال ریلوے اسٹیشن پر بھی توقف کیا اور رات 8 بج کر 15 منٹ پر شری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ پہنچنے کا شیڈول مقرر کیا گیا۔
پھنسے مسافروں کو محفوظ اور تیز رفتار سفری سہولت فراہم
اس خصوصی ٹرین سے 600 سے زائد مسافروں نے استفادہ کیا۔ ریلوے کے مطابق اس خصوصی سروس کے ذریعے وادی میں پھنسے مسافروں کو محفوظ اور تیز رفتار سفری سہولت فراہم کی گئی، جس سے وہ بروقت کٹرہ اور جموں توی ریلوے اسٹیشن سے اپنی آگے کی ٹرینیں بھی پکڑ سکیں گے۔ شمالی ریلوے کا کہنا ہے کہ مسافروں کی سہولت کے لیے جموں ڈویژن وقتاً فوقتاً ایسی خصوصی ٹرینیں چلاتا رہا ہے۔
مسافروں سے اپیل، NTES App, IRCTC سے استفادہ کریں
اس موقع پر سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر جموں اچت سنگھل نے کہا کہ مسافروں کی سہولت اور حفاظت ریلوے کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی سست رفتاری کے پیش نظر ڈویژن انتظامیہ نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے خصوصی ٹرین چلائی تاکہ کسی بھی مسافر کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مسافروں سے اپیل کی کہ سفر سے قبل این ٹی ای ایس ایپ، آئی آر سی ٹی سی (IRCTC) ویب سائٹ یا ریلوے ہیلپ لائن 139 کے ذریعے ٹرینوں کی تازہ ترین معلومات ضرور حاصل کریں۔
دریں اثنا، جموں-سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) متعدد مقامات پر وقفے وقفے سے لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کے باعث بدستور بند ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق شاہراہ پر بحالی کا کام جاری ہے اور صرف وہی مقامی اور پھنسے ہوئے گاڑیاں نکالی جا رہی ہیں جو لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستے میں رکی ہوئی تھیں۔
عوام سے اپیل، غیر ضروری سفر سے گریز کریں: انتظامیہ
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شاہراہ کو مکمل طور پر محفوظ قرار دیے جانے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کیونکہ مزید لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کا خدشہ برقرار ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر شمالی ریلوے کی جانب سے سری نگر سے شری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ کے لیے خصوصی ٹرین چلانے کے فیصلے سے وادی میں پھنسے سینکڑوں مسافروں کو بڑی راحت ملی ہے۔