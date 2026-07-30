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این ایچ-44 ادھم پور-چنینی سیکشن پر 31 جولائی کو ٹریفک رہے گی معطل، لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر فیصلہ
حکم نامےمیں کہا گیا ہے کہ اگرچہ شاہراہ پر ٹریفک بحال کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، تاہم پہاڑی ڈھلوان اب بھی غیر مستحکم ہے۔
Published : July 30, 2026 at 10:22 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ادھم پور ضلع انتظامیہ نے قومی شاہراہ-44 (ادھم پور-چنینی سیکشن) پر 31 جولائی 2026 کو عارضی طور پر ٹریفک کی نقل و حرکت معطل رکھنے کا حکم جاری کیا ہے ۔ یہ فیصلہ لَدھا، سمروولی کے قریب پہاڑی ڈھلوان کو مستحکم کرنے اور بحالی کے کاموں کو محفوظ طریقے سے انجام دینے کے لیے لیا گیا ہے۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ادھم پور کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق 18 جولائی 2026 سے جاری مسلسل بارشوں کے باعث مذکورہ علاقے میں بار بار لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور پتھر و ملبہ گرنے کے واقعات پیش آئے، جس سے ٹریفک کی محفوظ آمدورفت متاثر ہوئی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ شاہراہ پر ٹریفک بحال کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، تاہم پہاڑی ڈھلوان اب بھی غیر مستحکم ہے اور ملبہ گرنے کا سلسلہ جاری ہے، جو مسافروں اور بحالی کے کام میں مصروف اہلکاروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
انتظامیہ کے مطابق ٹریفک کی معطلی کے دوران نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے ملبہ ہٹانے، ڈھلوان کو مستحکم کرنے اور دیگر ضروری مرمتی کام انجام دیے جائیں گے تاکہ شاہراہ کو جلد از جلد محفوظ بنایا جا سکے۔ حکم میں پولیس، ٹریفک حکام اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹریفک کے بہتر انتظام اور متبادل انتظامات کو یقینی بنائیں جبکہ این ایچ اے آئی کو افرادی قوت، مشینری اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ کام مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔