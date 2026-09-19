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قاضی گنڈ میں ٹرک کی ٹکر سے ٹریفک پولیس اہلکار جاں بحق
قاضی گنڈ میں یہ حادثہ اس وقت ہوا جب جاں بحق اہلکار جموں سرینگر قومی شاہراہ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔
Published : September 19, 2026 at 10:22 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں قاضی گنڈ کے شمپورہ پل کے قریب جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سنیچر کی صبح ایک دردناک سڑک حادثے میں ڈیوٹی پر تعینات ٹریفک پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی جان چلی گئی۔
حکام کے مطابق، ٹریفک پولیس کے اہلکار معمول کے مطابق شاہراہ پر اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں مصروف تھے کہ اچانک سرینگر کی طرف جا رہے ایک تیز رفتار ٹرک (رجسٹریشن نمبر JK03Q-9011) نے انہیں زور دار ٹکر مار دی۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرک کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ڈرائیور اس پر کنٹرول برقرار نہ رکھ سکا اور گاڑی بے قابو ہو کر سیدھی پولیس اہلکار سے جا ٹکرائی۔
ٹکر اتنی شدید تھی کہ پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی ہو گیا اور موقعے پر ہی دم توڑ دیا۔ متوفی کی شناخت مشتاق احمد ولد عبدالصابر بٹ، ساکن کلپورہ کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور صورت حال کا جائزہ لیا۔ پولیس حکام نے واقعے کا باضابطہ نوٹس لیتے ہوئے قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کر لیا ہے اور حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ جب کہ حادثے کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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