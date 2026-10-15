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جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان
سرینگر میں درجۂ حرارت معمول سے 2.8 ڈگری کم، 17 سے 24 اکتوبر تک موسم خشک رہنے کا امکان
Published : October 15, 2026 at 11:27 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں موسم ایک بار پھر کروٹ لینے جا رہا ہے، محکمہ موسمیات کے مرکز سری نگر کے مطابق 15 اکتوبر کو کئی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ بعض مقامات پر گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق 16 اکتوبر کو موسم عمومی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم چند مقامات پر مختصر وقت کے لیے ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 17 سے 24 اکتوبر تک موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے گزشتہ روز جموں میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سری نگر میں یہ 20 ڈگری سیلسیس رہا۔ سری نگر میں درجۂ حرارت معمول سے 2.8 ڈگری کم اور جموں میں 0.6 ڈگری کم درج کیا گیا۔
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جموں میں کم سے کم درجۂ حرارت 18 ڈگری سیلسیس اور سری نگر میں 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرا میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 26.6 ڈگری اور کم سے کم 17.5 ڈگری سیلسیس رہا۔اسی طرح بھدرواہ میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 21 ڈگری، بانہال میں 19.5 ڈگری اور بٹوت میں 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گل مرگ میں گزشتہ روز 8 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں موسم میں تبدیلی کے بعد 17 اکتوبر سے موسم کے عمومی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔
قابل ذکر ہے کہ موسم کی پہلی برف باری کے بعد مغل روڈ کو احتیاطی طور پر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے ٹریفک حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تازہ برف باری اور سڑک پر پھسلن کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔انہوں نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ موسم میں بہتری آنے اور سڑک سے برف ہٹائے جانے تک اس راستے پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ ان کے مطابق برف باری رکنے اور حالات سازگار ہونے کے بعد سڑک بحال کرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔