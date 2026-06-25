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یوم عاشورہ کے مرکزی ذوالجناح کے پیش نظر ٹریفک ایڈوائزری جاری
ٹریفک پولیس نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ جلوس کے راستوں کی طرف غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔
Published : June 25, 2026 at 5:07 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): ٹریفک پولیس سرینگر نے 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی مناسبت سے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ 10 محرم کےمرکزی ذوالجناح کا جلوس بوٹہ کدل لال بازار سے امام باڑہ زڈیبل تک نکالا جائے گا، جس سے زڈیبل اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ٹریفک متاثر ہوگا۔
ٹریفک پولیس سرینگر کے مطابق نے ٹریفک کی ہموار نقل و حرکت اور عوامی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک کے معمول کے روڑ تبدیل کئے گئے ہیں۔ ایسے میں زڈیبل کی طرف جانے والی ٹریفک کو فردوس سنیما، مل اسٹاپ، لال بازار اور بوٹہ کدل پر موڑ دیا جائے گا۔وہیں حول روڈ کی طرف جانے کا ارادہ رکھنے والے موٹرسائیکلوں کو فردوس سینما سے سازگری پورہ کے راستہ علی مسجد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا
کرانگر اورصورہ کی طرف جانے والی گاڑیاں صرف علی جان روڈ کے راستے موڑ دی جائیں گی۔ عالی مسجد میں سازگری پورہ کی طرف دائیں مڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کلائی اندھر سے موٹرسائیکل سواروں کو فردوس سینما میں زڈیبل کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں سازگری پورہ یا نوہٹہ کی طرف راستہ اختیار کرنا ہوگا۔
صورہ سے آنے والی ٹریفک کو نالہ بل سے زڈیبل کی طرف روک دیا جائے گا۔ نالہ بل اور نوشہرہ سے آنے والی گاڑیوں کو زونی مر یا اونتی بھون روڈ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا جبکپ لال بازار سے بوٹہ کدل کی طرف گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صورہ اور اس سے آگے جانے والے ٹرہفک کو ملہ باغ یا اندرونی سڑکوں کو اختیار کرنا ہوگا
ٹریفک پولیس نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ جلوس کے راستوں کی طرف غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں تاکہ تکلیف سے بچا جا سکے۔ مزید جانکاری کی خاطر ٹریفک پولیس سرینگر سے فون نمبر 0194-2455179 ہے یا ای میل Trafficpolicecitysrinagar@gmail.com پر رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے-