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شری امرناتھ یاترا 2026: جموں سرینگر قومی شاہراہ کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری
ایس ایس پی نے مقامی ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں سے بھی اپیل کی کہ وہ یاترا کے دوران مکمل تعاون کریں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 26, 2026 at 11:26 AM IST
رامبن(نواز رونیال ): ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر جموں و کشمیر نے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے لیے ایک ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے، تاکہ جموں سرینگر قومی شاہراہ پر یاتریوں کی ہموار اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس سلسلے میں ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے رامبن، راجہ عادل حمید نے کہا کہ سالانہ یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے زائرین، سیاحوں اور مقامی مسافروں سے اپیل کی کہ وہ حکام کی جانب سے جاری کردہ ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کریں۔ ایس ایس پی کے مطابق یاترا سے متعلق تمام گاڑیوں، بشمول یاتریوں اور سیاحوں کی گاڑیوں، کو صرف مقررہ کٹ آف ٹائم تک ہی آگے جانے کی اجازت ہوگی۔
گاڑیوں کو جموں سے دوپہر 12 بجے تک، ادھم پور سے دوپہر 1 بجے تک، رامبن سے دوپہر 2 بجے تک اور بانہال کے لامبر گراؤنڈ سے دوپہر 3 بجے تک روانہ ہونے کی اجازت ہوگی۔ ان اوقات کے بعد کسی بھی یاترا یا سیاحتی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یاتریوں پر زور دیا کہ وہ سفر کے دوران کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے جاری کردہ ایڈوائزری پر عمل کریں۔
ایس ایس پی نے مقامی ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹروں سے بھی اپیل کی کہ وہ یاترا کے دوران مکمل تعاون کریں اور یاتریوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کو ہموار، محفوظ اور سہل بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کے کامیاب انعقاد کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
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انہوں نے مزید بتایا کہ ٹریفک کی مؤثر نگرانی اور یاتریوں کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تقریباً 150 ٹریفک اہلکاروں کو خصوصی طور پر رامبن بانہال سیکٹر میں تعینات کیا گیا ہے۔ قومی شاہراہ پر موجود تمام حساس اور نازک مقامات پر بھی مناسب نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ ٹریفک اہلکاروں کو چوکس رہنے اور یاتریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
راجہ عادل حمید نے کہا کہ ٹریفک پولیس رامبن یاترا کے پورے دورانیے میں مؤثر ٹریفک انتظامات اور یاتریوں کی پریشانی سے پاک نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔