پہاڑی اور گوجر کمیونٹی کی خوبصورت روائتیں ماند پڑنے لگیں، گھوڑا سواری اور ڈولی میں روانگی اب کہانیوں میں ملتی ہیں
ثقافت،تہذیب،اور روایات سے انسان کی پہچان ہوتی ہے،لیکن جدید سہولیات اور مغربی فیشن نے پہاڑی اور گوجر کمیونٹی کی ثقافت کو اثرانداز کیا ہے
Published : December 26, 2025 at 6:04 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): وقت گزرنے کے ساتھ جہاں جدید طرزِ زندگی نے لوگوں کو سہولیات دی ہیں، وہیں کئی صدیوں پرانی خوبصورت روایات اب آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہیں۔ پہاڑی اور گوجر کمیونٹی میں شادیوں کے موقع پر دلہے کا گھوڑے پر سوار ہو کر بارات لے جانا اور دلہن کا ڈولی میں رخصت ہونا ایک ایسا دلکش منظر ہوا کرتا تھا جو نہ صرف خوشی کا احساس دلاتا تھا بلکہ ثقافتی شناخت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔
بزرگوں کے مطابق ماضی میں یہ رسومات شادیوں کی شان ہوا کرتی تھیں۔ گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ دلہے کی آمد اور پھولوں سے سجی ڈولی میں دلہن کی رخصتی پورے علاقے کے لیے ایک جشن کا سماں باندھ دیتی تھی۔ اس روایت کا مقصد صرف رسم ادا کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی پہچان، اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب کو نسل در نسل منتقل کرنا تھا۔
تاہم بدلتے وقت، بڑھتے اخراجات، اور جدید سہولیات کی آسان دستیابی نے اب ان روایات کو تقریباً ناپید کر دیا ہے۔گاڑیوں اور جدید سواریوں نے گھوڑوں کی جگہ لے لی ہے، اور خوبصورت ڈولیاں اب صرف بزرگوں کی یادوں اور کہانیوں میں باقی رہ گئی ہیں۔ کمیونٹی کے مطابق آج صرف چند خاندان ہی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
ماہر ثقافت کا کہنا ہے کہ اگر ایسی روایات کو محفوظ نہ کیا گیا تو آنے والی نسلیں ان خوبصورت پہلوؤں سے واقف بھی نہیں رہیں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کمیونٹی کی شناخت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مثبت اور خوبصورت رسومات کو دوبارہ اپنایا جائے اور انہیں نئی نسل تک منتقل کیا جائے۔
ضلع پلوامہ کے مقامی لوگ بھی اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کشمیر کی انمول تاریخ اور پہچان وقت کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کئی لوگوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر حکومت اور ثقافتی ادارے اس طرف توجہ دیں تو یہ روایتیں پھر سے زندہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ روایتیں صرف رسومات نہیں بلکہ کشمیر کی ثقافتی روح کا ایک روشن حصہ تھیں.جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
ایک مورخ نے کہا کہ پالکی برِصغیر سمیت ایشیا کے کئی علاقوں میں سفر اور سواری کے لیے استعمال ہونے والی ایک روایتی بیٹھک نما سواری تھی، جسے انسان اُٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ پالکی کا استعمال ہزاروں سال پہلے ہندوستان، چین، جاپان اور مشرقِ وسطیٰ میں ہوتا تھا۔قدیم نقوش، سنگ تراشی اور تحریری ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ، رانی، امرا اور مذہبی شخصیات پالکی میں سفر کرتی تھیں۔
برِصغیر میں پالکی ہندوستان میں پالکی کو سنسکرت میں "پالکی" یا "پالک" اور فارسی میں "محمل" کہا جاتا ہے۔ مغل دور میں پالکی اپنی شان و شوکت کے ساتھ ایک شاہی سواری سمجھی جاتی تھی۔عام لوگ بھی لمبے سفر، شادی بیاہ یا خواتین کے پردے کے لیے پالکی استعمال کرتے تھے۔
پالکی کی مزہبی اہمیت
مذہبی اہمیت کئی مذہبی یاتراؤں میں پالکی کااستعمال آج بھی رائج ہے، جیسے:شیو جی کی پالکی یاتراسکھ مت میں پالکی صاحب درگاہوں میں نذری پالکی ساخت لکڑی یا بانس کی مضبوط ساخت اندر گدا، تکیے، ریشمی کپڑاچھت اور پردے عام طور پر چار یا آٹھ لوگ اسے اُٹھاتے تھے جن کو (کہار) کہا جاتا ہے۔
انگریزی دور میں سڑکوں اور گاڑیوں کے عام ہونے کے بعد پالکی کا استعمال کم ہونا شروع ہوا اور 20ویں صدی میں تقریباً ختم ہوگیا، مگر ثقافتی، مذہبی یا شادی کے رسومات میں کہیں کہیں باقی ہے۔جبکہ ٹراٸبل لوگ ابھی بھی پالکی کا استعمال شادی بیاہ کے موقعی پر کیا کرتے ہیں تاہم اب وہ اہمیت اس چیز کی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔
تاریخ سے پتہ چلتا ہےکہ اب پرانے رسم و روأج ختم ہوتے جا رہے ہیں جس سے کشمیری کلچر بھی متاثر ہو رہا ہے۔تاریخی ورثہ ختم ہورہا ہے اس پر غور وخوز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔