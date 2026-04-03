عیشمقام عرس: 'زول' کی روشنی میں کشمیر کی عقیدت و روحانیت کی جھلک
حضرت بابا سخی زین الدین ولی رحمہ اللہ کے عرس مبارک کے موقع پر صدیوں سے 'زول' کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
Published : April 3, 2026 at 7:43 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : ضلع اننت ناگ کے خوبصورت اور روحانیت سے بھرپور علاقہ عیشمقام کی پہاڑی پر واقع حضرت بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال کی طرح اس بار بھی انتہائی عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس روح پرور موقع پر وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور صدیوں پرانی 'زول' کی روایت میں حصہ لے کر ولی کامل کے تئیں اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔
عرس کے موقع پر مرد، خواتین، بزرگ، نوجوان اور بچے بڑی تعداد میں درگاہ پر حاضر ہوئے۔ عقیدت مندوں نے درگاہ کے احاطے اور اس کے اطراف میں مشعلیں روشن کرکے اور چراغاں کرکے روحانی فضا کو منور کیا۔ مقامی باشندوں نے بھی اپنے گھروں میں لکڑیوں اور چراغوں کو جلا کر پورے علاقے کو روشنی سے سجا دیا، جس سے ایک روح پرور اور دلکش منظر دیکھنے کو ملا۔
عقیدت مندوں کے مطابق 'زول' صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک علامت ہے، یہ نیکی کی بدی پر اور حق کی باطل پر فتح کی علامت ہے ۔ یہ روایت امن، محبت، بھائی چارے اور روحانی ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے، جو آج کے دور میں بھی لوگوں کو ولی کاملین کی تعلیمات سے جوڑے رکھتی ہے۔
مقامی بزرگوں کے مطابق قدیم زمانے میں عیشمقام کے علاقے میں ایک آدم خور دیو (جن) نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ حضرت سخی زین الدین ولیؒ نے اس دیو کا خاتمہ کرکے لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلائی۔ اسی خوشی میں لوگوں نے لکڑیاں جلا کر جشن منایا، جسے کشمیری زبان میں "زول" کہا جاتا ہے اور وہ روایت آج تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔
ولی کامل کا مختصر تعارف
حضرت سخی زین الدین ولیؒ بچپن ہی سے نہایت نیک سیرت، باکردار اور عبادت گزار شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا تعلق ضلع کشتواڑ سے تھا اور آپ نے حضرت شیخ نورالدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں منازل سلوک طے کیے۔ بعد ازاں دنیاوی آسائشوں کو ترک کرکے جنوبی کشمیر کے عیشمقام کی پہاڑی کے دامن میں ایک غار میں عبادتِ الٰہی میں مشغول ہوگئے۔ وصال کے بعد آپ کو اسی غار میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی روزانہ سینکڑوں زائرین حاضری دیتے ہیں، دعائیں مانگتے اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔
یہ درگاہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی عقیدت کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں بلا تفریق مذہب و ملت، نسل و رنگ، لوگ آکر اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔
سیاحتی اعتبار سے بھی اس درگاہ کو خاصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ پہلگام شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ پہلگام جانے والے بیشتر سیاح یہاں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ بالی ووڈ فلم "بجرنگی بھائی جان" کی شوٹنگ اور معروف اداکاروں کی آمد کے بعد اس مقام کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
عرس کے موقع پر عقیدت مند نہ صرف خصوصی دعائیں مانگتے ہیں بلکہ نذر و نیاز، روایتی 'تہری' اور قہوہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم روایت کے طور پر لوگ اپنے نومولود بچوں کو یہاں لاکر ان کا مُنڈن کرواتے ہیں، جو صدیوں سے جاری ہے۔
آستان عالیہ
درگاہ تک پہنچنے کے لیے تقریباً 275 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اور یہ روحانی سفر عقیدت مندوں کے جذبے کا مظہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑک کا رابطہ بھی موجود ہے، جس کے ذریعے بڑی تعداد میں زائرین درگاہ تک پہنچتے ہیں۔
جموں و کشمیر وقف بورڈ کے زیر انتظام اس درگاہ پر عرس کے دوران تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے بھی درگاہ پر حاضری دے کر انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا کہ "یہ مقام مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی زندہ مثال ہے۔" انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "ہمیں اولیائے کرام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن اور خوشحالی قائم ہو۔"
عرس کے دوران انتظامیہ کی جانب سے سکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
