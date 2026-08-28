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شری امرناتھ جی یاترا 2026 روایتی اور رسمی اختتام، چار لاکھ 70 ہزار سے زائد یاتریوں نے درشن کیے
یاترا کے دوران خراب اور غیر یقینی موسمی حالات کے باعث متعدد دفعہ خلل پیدا ہوا۔ یاترا 3 جولائی سے19 جولائی تک مسلسل جاری رہی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 28, 2026 at 8:07 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): جموں و کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا روایتی اور رسمی اختتام آج 28 اگست کو شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے مقدس موقع پر عمل میں آیا۔ رواں برس یاترا کا آغاز تین جولائی کو ہوا تھا اور اسے 28 اگست تک جاری رہنا تھا، جس کے لیے مجموعی طور پر 57 روزہ شیڈول مقرر کیا گیا تھا۔
تاہم یاترا کے دوران خراب اور غیر یقینی موسمی حالات کے باعث متعدد مرتبہ خلل پیدا ہوا۔ یاترا 3 جولائی سے 19 جولائی تک مسلسل جاری رہی، جس کے بعد خراب موسم اور حفاظتی خدشات کے پیش نظر اسے تقریباً چار روز تک احتیاطی طور پر معطل رکھا گیا۔ موسم میں بہتری آنے کے بعد یاترا کو صرف بالتل راستے سے بحال کیا گیا، جبکہ موسمی حالات اور راستے کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلگام ٹریک سے یاترا معطل ہی رہی۔
بعد ازاں، بالتل راستے سے بھی یاترا زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکی اور 9 اگست کو انتظامیہ نے خراب موسمی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے عام یاتریوں کے لیے یاترا کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ اس طرح رواں برس شری امرناتھ جی یاترا اپنے طے شدہ 57 روزہ شیڈول کے مقابلے میں عملی طور پر تقریباً 37 روز تک جاری رہ سکی۔
اس دوران ملک بھر اور بیرون ملک سے آنے والے 4 لاکھ 70 ہزار سے زائد یاتریوں نے مقدس امرناتھ گھپا میں حاضری دے کر پوتر شیو لنگ کے درشن کیے اور بابا برفانی کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یاترا کے دوران یاتریوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے بالتل اور پہلگام کے دونوں راستوں پر وسیع انتظامات کیے گئے تھے، تاہم موسم کی مسلسل خرابی نے یاترا کے شیڈول اور نقل و حرکت کو متاثر کیا۔
اگرچہ انتظامیہ نے 9 اگست کو عام یاتریوں کے لیے یاترا کے اختتام کا اعلان کر دیا تھا، تاہم صدیوں پرانی مذہبی روایت کے مطابق شری امرناتھ یاترا کا حقیقی، روایتی اور مذہبی اختتام شراون پورنیما یا رکشا بندھن کے موقع پر ہی تصور کیا جاتا ہے، جب چھڑی مبارک مقدس امرناتھ گھپا پہنچتی ہے اور وہاں خصوصی مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔
رواں برس بھی چھڑی مبارک کی یاترا مذہبی روایات کے مطابق جاری رہی اور آج 28 اگست کو شراون پورنیما کے مقدس موقع پر چھڑی مبارک مقدس امرناتھ گھپا پہنچی، جہاں خصوصی پوجا اور دیگر مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ ان رسومات کی تکمیل کے ساتھ ہی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا روایتی اور رسمی اختتام عمل میں آیا۔
چھڑی مبارک کو سالانہ شری امرناتھ یاترا کی سب سے اہم مذہبی روایات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مقدس امرناتھ گھپا تک پہنچنا یاترا کے روحانی اور روایتی اختتام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یاترا کے انتظامی شیڈول، مدت اور انتظامات میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، تاہم شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے ساتھ اس مذہبی روایت کی اہمیت برقرار رہی ہے۔
شری امرناتھ جی یاترا، وادی کشمیر کی قدیم اور اہم مذہبی یاتراؤں میں شمار ہوتی ہے، جو تاریخی طور پر موجودہ دور کے مقابلے میں کافی مختصر مدت کے لیے منعقد کی جاتی رہی ہے۔ دستیاب تاریخی اور سرکاری حوالوں کے مطابق ماضی کے بعض ادوار میں یاترا تقریباً 15 سے 20 روز تک محدود رہی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا دائرہ، انتظامات اور دورانیہ بتدریج بڑھتا چلا گیا۔
ماضی میں اس یاترا میں بنیادی طور پر سادھو سنتوں اور محدود تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے تھے، جبکہ یاترا کا مجموعی حجم موجودہ دور کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ بعد ازاں شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے قیام، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی توسیع، سکیورٹی انتظامات میں بہتری اور دیگر بنیادی سہولیات میں اضافے کے ساتھ یاتریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا اور یہ یاترا بڑے اور منظم پیمانے پر منعقد کی جانے لگی۔
رواں برس اگرچہ خراب موسمی حالات کے باعث عام یاتریوں کے لیے یاترا مقررہ مدت سے پہلے ختم کر دی گئی، تاہم چھڑی مبارک کی صدیوں پرانی مذہبی روایت نے 28 اگست، شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے موقع پر یاترا کو اپنے روایتی اختتام تک پہنچایا۔
اس طرح سے 2026 کی شری امرناتھ جی یاترا ایک جانب موسمی مشکلات اور متعدد رکاوٹوں سے متاثر رہی، جبکہ دوسری جانب ساڑھے چار لاکھ سے زائد عقیدت مندوں کی شرکت اور چھڑی مبارک کے روایتی مذہبی سفر کے ساتھ یہ یاترا عقیدت، مذہبی روایت اور صدیوں پرانی روحانی وابستگی کی ایک اہم مثال بن کر اختتام پذیر ہوئی۔