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پلوامہ میونسپل کونسل کی جانب سے صفائی فیس میں اضافے پر تاجر پریشان
کونسل کا کہنا ہے کہ اضافہ ناگزیر ہے اور بعض دکاندار فیس ہی ادا نہیں کرتے۔
Published : August 8, 2026 at 4:27 PM IST
پلوامہ : میونسپل کونسل پلوامہ کی جانب سے سینیٹیشن فیس میں اضافے کے معاملے پر تاجروں میں تشویش پائی جا رہی ہے، جبکہ میونسپل کونسل کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات قصبے کے بنیادی ڈھانچے اور صفائی کے نظام کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہیں۔
ٹریڈرز فیڈریشن پلوامہ کے جنرل سیکریٹری رؤف رشید کے مطابق، میونسپل کونسل پلوامہ نے سینیٹیشن فیس میں اضافہ کیا ہے، جبکہ تاجروں کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے متعدد لوازمات اور ضروری دستاویزات مکمل کرنا پڑتی ہیں، جس کے باعث انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ٹریڈرز فیڈریشن کا مزید کہنا ہے کہ قصبہ پلوامہ میں ماضی میں کیے گئے کئی ترقیاتی کام اس وقت غیر فعال یا ناکارہ ہو چکے ہیں، جن میں واٹر پیوریفائر، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر سہولیات شامل ہیں، جن پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔
اس سلسلے میں جب چیف ایگزیکٹو آفیسر، میونسپل کونسل پلوامہ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ قصبے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تاجروں سے سینیٹیشن فیس وصول کی جاتی ہے، تاہم ان کے مطابق اس فیس میں آج تک کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی تاجروں نے تاحال سینیٹیشن فیس ادا نہیں کی ہے۔
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چیف ایگزیکٹو آفیسر نے مزید بتایا کہ بعض دکانداروں کی جانب سے شکایات موصول ہونے کے بعد لائسنس کے لیے جن دستاویزات کو لازمی قرار دیا گیا ہے، ان کا مقصد دکانداروں اور تاجروں کے مفادات اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا قصبہ میں کئی ترقیاتی منصوبوں کو انجام دیا جارہا ہے جن پر کام جاری ہیں۔