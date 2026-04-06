مائننگ پر پابندی کے خلاف ٹریکٹر مالکان سڑکوں پر، یکساں پالیسی کا مطالبہ
مظاہرین کا کہناتھا کہ بڑی مشینری کو کام کرنےکی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ٹریکٹر مالکان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
Published : April 6, 2026 at 5:06 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک)ضلع شوپیان میں پیر کے روز ٹریکٹر مالکان اور ڈرائیوروں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے مطالبات کے حق میں زبردست احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے مقامی دریاؤں اور نالوں سے ریت و بجری نکالنے (ریور بیڈ مائننگ) کی دوبارہ اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پابندیوں نے ان کے روزگار کو شدید متاثر کر دیا ہے۔
ضلع شوپیان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ٹریکٹر مالکان نے اپنے ٹریکٹروں سمیت کیلر کے موشواڈہ علاقے میں جمع ہوکر خاموش احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بلاجواز طور پر مائننگ سرگرمیوں سے روکا جا رہا ہے، جس سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔اس موقع پر متعدد مظاہرین نے کھل کر اپنے مسائل بیان کیے اور انتظامیہ سے اپیل کی کہ مائننگ کے شعبے سے وابستہ تمام افراد کے لیے یکساں پالیسی اختیار کی جائے۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف بڑی مشینری جیسے ایل اینڈ ٹی، جے سی بی، ڈمپر اور ٹپرز کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ٹریکٹر مالکان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس امتیازی رویے نے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں خاندانوں کو معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے۔
احتجاج میں شامل افراد نے بتایا کہ ان میں سے بیشتر کا انحصار مکمل طور پر اسی پیشے پر ہے اور موجودہ پابندی کے باعث وہ اپنے گھریلو اخراجات، بچوں کی تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ ایک مظاہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہم کسی خصوصی رعایت کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ صرف برابر کے مواقع چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی عزت کے ساتھ اپنا روزگار کما سکیں۔
اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما جاوید احمد قادری بھی مظاہرین کی حمایت میں سامنے آئے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کو زمینی سطح تک پہنچائے، خاص طور پر غریب اور پسماندہ طبقات کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ ٹریکٹر مالکان کے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور جلد از جلد اس مسئلے کا منصفانہ اور قابلِ قبول حل نکالا جائے۔